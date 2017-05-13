|
Певцы со всей Беларуси исполнили гимн в центре Минска
14.05.2017 18:26 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
По случаю Дня государственных флага и герба в Беларуси три с половиной тысячи человек исполнили гимн страны в центре Минска, передает «МИР 24».
В творческом флешмобе задействовали певцов и музыкантов со всех регионов страны. Среди них были военнослужащие, студенты, школьники, профессиональные и начинающие исполнители, а также участники музыкального конкурса на оригинальное исполнение гимна Беларуси. Этот смотр длился полгода из-за большого количества конкурсантов. В нем участвовали 1,7 тысячи человек.
День государственных символов в Беларуси
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии