Певцы со всей Беларуси исполнили гимн в центре Минска

По случаю Дня государственных флага и герба в Беларуси три с половиной тысячи человек исполнили гимн страны в центре Минска, передает «МИР 24».

В творческом флешмобе задействовали певцов и музыкантов со всех регионов страны. Среди них были военнослужащие, студенты, школьники, профессиональные и начинающие исполнители, а также участники музыкального конкурса на оригинальное исполнение гимна Беларуси. Этот смотр длился полгода из-за большого количества конкурсантов. В нем участвовали 1,7 тысячи человек.