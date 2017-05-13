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Певцы со всей Беларуси исполнили гимн в центре Минска

14.05.2017 18:26 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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По случаю Дня государственных флага и герба в Беларуси три с половиной тысячи человек исполнили гимн страны в центре Минска, передает «МИР 24».

В творческом флешмобе задействовали певцов и музыкантов со всех регионов страны. Среди них были военнослужащие, студенты, школьники, профессиональные и начинающие исполнители, а также участники музыкального конкурса на оригинальное исполнение гимна Беларуси. Этот смотр длился полгода из-за большого количества конкурсантов. В нем участвовали 1,7 тысячи человек.

День государственных символов в Беларуси отмечают во второе воскресенье мая с 1995 года. Ранее в столице республики состоялся международный фестиваль ретро- и классических автомобилей.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси во второе воскресенье мая отмечают День государственного флага и герба.

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