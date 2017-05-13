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Белорусскому хоккею нужны серьезные перемены всей системы - Захаров
14.05.2017 20:10 — Новости Общества | БелТА
14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чтобы белорусский хоккей изменился в лучшую сторону, нужно полностью поменять всю его систему. Такое мнение высказал известный специалист, главный тренер минской "Юности" Михаил Захаров в эфире телеканала
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14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чтобы белорусский хоккей изменился в лучшую сторону, нужно полностью поменять всю его систему. Такое мнение высказал известный...
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