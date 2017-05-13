Курить в белорусских ресторанах можно будет только в специально отведенных местах - МАРТ

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курить в белорусских ресторанах можно будет только в специально отведенных местах. Об этом сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщила начальник управления организации торговли и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская, передает БЕЛТА.

С принятием проекта декрета о государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения рестораторам нужно будет создать дополнительные места для курения. "При этом залы ресторанов будут освобождены от курящих", - сказала Виолетта Брезовская.

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