ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Курить в белорусских ресторанах можно будет только в специально отведенных местах - МАРТ

14.05.2017 21:57 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курить в белорусских ресторанах можно будет только в специально отведенных местах. Об этом сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщила начальник управления организации торговли и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская, передает БЕЛТА.

С принятием проекта декрета о государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения рестораторам нужно будет создать дополнительные места для курения. "При этом залы ресторанов будут освобождены от курящих, - сказала Виолетта Брезовская. – Если ресторатор беспокоиться о своих клиентах, понимает, что большая их часть курит, то он создаст такое место, сделает его комфортным".

Специалист напомнила о еще некоторых нормах проекта декрета. Так, крупные магазины, начиная с января 2018 года, должны будут продавать сигареты через специализированные отделы. С 2021 года будет введен запрет на использование оборудования, которое висит над кассами.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова отметила, что принятие декрета в Беларуси направлено прежде всего на формирование негативного общественного мнения о курении.

Как сообщалось, в соответствие с проектом декрета к местам, в которых предлагается установить полный запрет курения, отнесены в том числе остановки общественного транспорта, детские площадки, помещения, занимаемые организациями физической культуры и спорта. Предлагается запретить курение в автомобилях и помещениях, если в них присутствуют дети до 14 лет. К местам, в которых курение запрещено за исключением специально созданных для этой цели, предлагается отнести торговые объекты и рынки, объекты бытового обслуживания населения и общественного питания, помещения и территории, занимаемые госорганами и другие.

Проектом декрета предусмотрено распространение на электронные системы курения и жидкости для них норм и правил, действующих в отношении оборота и потребления табачных изделий. В настоящее время оборот электронных систем курения не регламентируется. Их могут приобретать граждане любого возраста, в том числе дети. Предлагаемые нововведения в действующее законодательство в основном направлены на регулирование оборота жидкостей для электронных систем курения и позволят оценивать их по показателям безопасности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С принятием проекта декрета о государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения рестораторам нужно будет создать...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусскому хоккею нужны серьезные перемены всей системы - Захаров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика