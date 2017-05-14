Белорусскому хоккею нужны серьезные перемены всей системы - Захаров

Михаил Захаров. Фото из архива

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чтобы белорусский хоккей изменился в лучшую сторону, нужно полностью поменять всю его систему. Такое мнение высказал известный специалист, главный тренер минской "Юности" Михаил Захаров в эфире телеканала ОНТ , сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чтобы белорусский хоккей изменился в лучшую сторону, нужно полностью поменять его систему. Такое мнение высказал известный специалист, главный тренер минской "Юности" Михаил Захаров в эфире телеканала ОНТ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По мнению одного из самых успешных белорусских хоккейных тренеров, то, что сейчас происходит с национальной сборной, следствие прошлой работы. Михаил Захаров отметил, что уже были тревожные "звонки" - непопадание на Олимпийские игры, слабая игра год назад на мировом первенстве, но руководители хоккея говорили, что у нас все хорошо. Михаил Захаров считает, что нужно кардинально менять всю хоккейную систему, начиная с работы детских школ. Сейчас, отметил авторитетный специалист, в Беларуси нормально работает лишь одна школа - минского "Динамо", даже "Юность" отстает. "А что касается развития хоккея в регионах, то там вообще непочатый край работы, прежде всего, для руководства хоккейной федерации", - уверен Михаил Захаров. Он привел в пример Брестскую область, в которой сам побывал - там ледовые арены не загружены, хоккеисты тренируются всего три раза в неделю вместо шести. Ледовые дворцы в Беларуси пока не дают той отдачи, которая необходима, отсюда и отсутствие новых молодых хоккеистов - каждый год у нас появляется максимум пять-шесть сильных игроков, а за границей эта цифра на порядок больше.

Михаил Захаров сказал, что в элитной лиге шведского чемпионата выступает 121 хоккеист в возрасте 20 лет, а в Беларуси всего шесть. Вот поэтому и нужно, чтобы гораздо серьезнее заработали школы, нужно их мотивировать, следить за катками, чтобы катки нормально функционировали, руководители местных органов власти должны знать, что происходит на ледовых аренах. По мнению Михаила Захарова, 32 крытых катка для Беларуси очень мало, нужно 50-60. Во Франции, например, их 135, в Швеции, России по 300-500, не говоря уже о США и Канаде.

Говоря о Континентальной хоккейной лиге, Михаил Захаров отметил, что от Беларуси там должно быть три команды, причем без легионеров, исключительно с белорусскими хоккеистами. Поначалу им будет трудно конкурировать с более сильными соперниками, но ведь именно в борьбе, в частности, с российскими хоккеистами, и растет мастерство.

Касаясь возможных перемен в спортивных федерациях, Михаил Захаров отметил, что каждый должен заниматься своим делом, то есть, руководить спортивными структурами должны известные спортсмены.

Завершая тему хоккейного чемпионата мира, он подчеркнул, что все тренеры Беларуси болеют за национальную сборную, желают ей только успеха. В команде есть лидеры, они должны повести за собой товарищей, и сборная останется в элитной дивизионе мирового хоккея.

На 81-м чемпионате мира сборная Беларуси провела 6 матчей, набрав всего 4 очка: победа над хоккеистами Словении - 5:2, поражения от Франции 3:4 (по буллитам), Финляндии - 2:3, Чехии - 1:6, Канады - 0:6 и Швейцарии - 0:3. Заключительный поединок мирового первенства команда Дэйва Льюиса проведет 16 мая против команды Норвегии.-0-