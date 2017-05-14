В Беларуси почти 90 тыс. семей воспитывают троих и более детей

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 1 апреля текущего года на учете в территориальных центрах социального обслуживания населения состояло 89 964 семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

15 мая Беларусь наряду с другими государствами отмечает Международный день семьи. Этот праздник призван привлечь внимание к вопросам семьи, ее ценности для устойчивого развития общества.

В прошлом году в стране родились 117,8 тыс. детей, из них 48,5 тыс. (41,2%) - первенцы. Доля детей, рожденных вторыми, в общем числе родившихся увеличилась с 36,1% в 2010 году до 39,9% в 2016 году, третьими и последующими - с 11,6% до 18,9%.

По данным переписи населения, в республике проживают около 2,7 млн семей, из них 1,2 млн (почти 45%) имеют детей в возрасте до 18 лет. На 1 января 2017 года численность населения республики составила 9 504,7 тыс. человек, из них 4 425,5 мужчин и 5 078,2 женщин. Детей в возрасте до 18 лет насчитывалось 2 785,4 тыс.

Для республики характерна тенденция увеличения среднего возраста женщин при вступлении в первый брак и рождении ребенка. Если в 2000 году впервые вступали в брак женщины в возрасте 22,8 года, мужчины - 25 лет, то в 2016 году средний возраст вступивших в первый брак женщин составил 25,6 года, мужчин - 27,8 года. Средний возраст матери при рождении ребенка в 2016 году составил 28,9 года, при рождении первого ребенка - 26,3 года (в 2000 году - 25,6 и 23,3 года соответственно).

Наблюдается некоторое снижение числа разводов при одновременном уменьшении числа заключенных браков. В 2016 году было заключено 64,5 тыс. браков (в 2015 году - 82 тыс.), зарегистрировано 32,6 тыс. разводов (в 2015-м - 32,9 тыс.). Коэффициент брачности составил 6,8 на 1000 жителей, коэффициент разводимости - 3,4.

По данным Белстата, об укреплении брачно-семейных отношений свидетельствует увеличение рождения детей у женщин, состоящих в зарегистрированном браке (в 2016 году - 86,7%, в 2010 году - 80,4%).

В Беларуси действует стабильная правовая и социально-экономическая система по поддержке семей при рождении и воспитании детей. Семьям, воспитывающим детей, назначается 11 видов пособий. В связи с ростом средней заработной платы работников в республике, а также изменением бюджета прожиточного минимума (БМП) осуществляется ежеквартальный перерасчет размеров государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Дополнительные выплаты также осуществляются при рождении двоих и более детей на приобретение детских вещей первой необходимости. На эти цели из средств местных бюджетов в 2016 году направлено свыше Br865,5 тыс.

С учетом интересов семей развивается система социального обслуживания. В первом чтении принят парламентом проект закона "О социальном обслуживании", которым предусматривается предоставить местным органам власти более широкие полномочия по оказанию социальных услуг семьям в зависимости от конкретных жизненных обстоятельств.

Для малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, действует система государственной адресной социальной помощи: это ежемесячные и единовременные социальные пособия, бесплатное обеспечение продуктами питания детей раннего возраста, техническими средствами реабилитации и др.

В Беларуси с 1996 года орденом Матери награждено 8 667 женщин, достойно воспитавших пятерых и более детей. Этой высокой государственной награды в текущем году удостоена 141 многодетная мать.-0-