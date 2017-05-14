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Россия ввела пограничный контроль самолетов и пассажиров из Беларуси
15.05.2017 07:15 — Новости Общества | Tut.by
С 00 часов 15 мая 2017 года изменяется технология обслуживания пассажиров, прилетающих из Беларуси в Россию.
«Все рейсы в российские города из внутренних терминалов будут переведены в международные секторы российских аэропортов. Также будет осуществляться пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, которые прилетают из Беларуси и улетают обратно», —
Для прохождения контроля гражданам Беларуси и России необходимо предъявить документ, удостоверяющий их личность, а также посадочный талон, подтверждающий их прилет из Беларуси или вылет в Беларусь соответствующим авиарейсом. Граждане Союзного государства проходят контроль по специально выделенным коридорам.
Пассажирам, следующим в Россию транзитом через национальный аэропорт Минск, необходимо будет предъявлять документ, удостоверяющий их личность, а также миграционную карту, заполненную по прибытию в Беларусь.
При этом отмечается, что в минском аэропорту технология обслуживания пассажиров, прилетающих из России, не изменяется и пограничный контроль осуществляться не будет.
По информации TUT.BY, в прошлом году только «Белавиа» между Россией и Беларусью перевезла 870 тысяч пассажиров, из них почти 500 тысяч — транзитники.
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"Все рейсы в российские города из внутренних терминалов будут переведены в международные секторы российских аэропортов. Также будет осуществляться пограничный...
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