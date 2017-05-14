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Картина выходных: визит Лукашенко в Китай, как встречали NaviBand, лучший поцелуй "Евровидения" и яркий велокарнавал
15.05.2017 07:22 — Новости Общества | БелТА
ВЧЕРА
Картина выходных. 13-14 мая<.b>
Президент Беларуси
Президент Беларуси
Беларусь и Китай подписали
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РЕПОРТАЖ: Бразилия на колесах, или
В рамках Белорусской недели моды прошли
Продолжаются кибератаки:
Белорусский теннисист
СЕГОДНЯ
Анонсы на 15 мая
В Пекине 14-15 мая проходит форум высокого уровня по международному сотрудничеству "Один пояс и один путь".
Брифинг на тему "Влияние неблагоприятных погодных условий на ход посевной кампании" состоится в пресс-центре БЕЛТА 15 мая в 12.00. На вопросы ответят заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Василий Ядловский, заместитель генерального директора РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию" Эрома Урбан и первый заместитель начальника ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" Мария Герменчук. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 327-24-47, (029) 645-43-38, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О подготовке и проведении XVII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2017" . Начало в 15.00.
На мемориальном комплексе "Буйничское поле" состоится торжественная отправка призывников в Вооруженные Силы Республики Беларусь, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь. Начало в 14.00.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 16 мая
70 лет назад родилась Жлобо Людмила Александровна, белорусский архитектор. Среди работ в Минске: реконструкция парка им.Горького, реконструкция и восстановление дворцово-паркового ансамбля в Несвиже и др. Лауреат Государственной премии СССР (1989).
135 лет назад родился Кантемиров Алибек Тузарович, родоначальник династии цирковых артистов-джигитов, народный артист РСФСР (1966). Прославился исполнением уникальных трюков: пролезал под животом скачущей лошади с выходом в седло, стрелял из пистолета по цели, пролезал между задними ногами лошади с выходом на круп. Умер в 1975 г.
130 лет назад родился Северянин Игорь, русский поэт, переводчик, мемуарист, очеркист. Автор автобиографического романа в стихах "Колокола собора чувств", сборников "Громокипящий кубок", "Ананасы в шампанском", сборника сонетов "Медальоны". Умер в 1941 г.
60 лет назад родился Юрий Юлианович Шевчук, российский музыкант, поэт и художник, лидер группы "ДДТ".
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Картина выходных: визит Лукашенко в Китай, как встречали NaviBand, лучший поцелуй "Евровидения" и яркий велокарнавал
ВЧЕРАКартина выходных. 13-14 маяПрезидент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия форума "Один пояс и один путь" в Пекине....
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