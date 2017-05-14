ВЧЕРА

Картина выходных. 13-14 мая<.b>

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия форума "Один пояс и один путь" в Пекине.

Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом в Пекине пригласил его посетить вместе с семьей Беларусь.

Китайские бизнесмены намерены инвестировать в производство продовольствия в Беларуси более $1,2 млрд , сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси подписало протокол о намерениях с китайской корпорацией Drex Food Group о прямых инвестициях в сельскохозяйственный сектор Беларуси на сумму $1 млрд. Китай выделит более $340 млн на развитие предприятий "Амкодормаш", "Салео-Гомель" и "Салео-Кобрин", сообщил заместитель министра финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который упрощает условия работы в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" для его резидентов . Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый.

Беларусь и Китай подписали соглашение о создании центра по инкубированию инновационных проектов .

Словенскому школьнику передано ответное послание и подарки от Президента Беларуси .

Португалия победила на "Евровидении-2017", белорусская группа NaviBand на 17-м месте. Победитель "Евровидения-2017" Сальвадор Собрал призвал ценить музыку со смыслом.

Фанаты встречали NaviBand в Минске с цветами и песней "Гісторыя майго жыцця". Артем Лукьяненко и Ксения Жук сфотографировались со всеми поклонниками и пригласили всех на свой концерт, который состоится у городской ратуши в Минске 3 июня. Между тем соцсети активно обсуждают поцелуй Ксюши и Артема из NaviBand на "Евровидении".

РЕПОРТАЖ: "Евровидение" объединяет. Но лучшие - свои.

Организаторы детского "Евровидения-2017" объявили лозунг конкурса: "Сияй ярко" (Shine Bright). Детское Евровидение-2017 пройдет в ноябре в Грузии.

Более 3,5 тыс. человек исполнили Государственный гимн на площади Государственного флага в Минске. Совместное исполнение гимна стало кульминацией патриотической акции "Слаўся, зямлі нашай светлае імя!".

Курить в белорусских ресторанах можно будет только в специально отведенных местах , сообщила начальник управления организации торговли и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская.

РЕПОРТАЖ: Бразилия на колесах, или Как прошел международный велокарнавал "Viva, ровар - 2017" в Минске .

Международный фестиваль ретро- и классических автомобилей прошел в Минске. Участники фестиваля "Ретро-Минск - 2017" посетили Белорусский автомобильный завод и сфотографировались на фоне карьерных самосвалов грузоподъемностью 360 т и 450 т.

Мюзикл "Купальская казка" удостоен Гран-при "Телевершины".

В рамках Белорусской недели моды прошли Kids' Fashion Days BFW.

Семейный забег Family Run прошел в Минске в Центральном детском парке им. Горького. Он собрал свыше 500 человек.

Продолжаются кибератаки: вирусом WannaCry поражены сотни тысяч компьютеров в 150 странах.

Хоккеисты сборной Беларуси победили Словению со счетом 5:2 (1:2, 4:0, 0:0) и сохранили прописку в топ-дивизионе чемпионата мира. Чтобы белорусский хоккей изменился в лучшую сторону, нужно полностью поменять всю его систему. Такое мнение высказал известный специалист, главный тренер минской "Юности" Михаил Захаров.

Представители комитетов Международного союза биатлонистов (IBU) впечатлены возможностями спорткомплекса "Раубичи". Беларусь с визитом посетили представители технического комитета, комитета по развитию IBU.

Белорусский теннисист Егор Герасимов стал победителем турнира в узбекском Карши (призовой фонд - $75 тыс.).

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 мая

В Пекине 14-15 мая проходит форум высокого уровня по международному сотрудничеству "Один пояс и один путь".

Брифинг на тему "Влияние неблагоприятных погодных условий на ход посевной кампании" состоится в пресс-центре БЕЛТА 15 мая в 12.00. На вопросы ответят заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Василий Ядловский, заместитель генерального директора РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию" Эрома Урбан и первый заместитель начальника ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" Мария Герменчук. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 327-24-47, (029) 645-43-38, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О подготовке и проведении XVII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2017" . Начало в 15.00.

На мемориальном комплексе "Буйничское поле" состоится торжественная отправка призывников в Вооруженные Силы Республики Беларусь, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь. Начало в 14.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 мая

70 лет назад родилась Жлобо Людмила Александровна, белорусский архитектор. Среди работ в Минске: реконструкция парка им.Горького, реконструкция и восстановление дворцово-паркового ансамбля в Несвиже и др. Лауреат Государственной премии СССР (1989).

135 лет назад родился Кантемиров Алибек Тузарович, родоначальник династии цирковых артистов-джигитов, народный артист РСФСР (1966). Прославился исполнением уникальных трюков: пролезал под животом скачущей лошади с выходом в седло, стрелял из пистолета по цели, пролезал между задними ногами лошади с выходом на круп. Умер в 1975 г.

130 лет назад родился Северянин Игорь, русский поэт, переводчик, мемуарист, очеркист. Автор автобиографического романа в стихах "Колокола собора чувств", сборников "Громокипящий кубок", "Ананасы в шампанском", сборника сонетов "Медальоны". Умер в 1941 г.

60 лет назад родился Юрий Юлианович Шевчук, российский музыкант, поэт и художник, лидер группы "ДДТ".

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