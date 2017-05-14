Хэй-хэй-хай-ай-ай-ай-о!

Ой. Извини, Беларусь. Доброе утро всем тем, кто подпевал нашим NaviBand на «Евровидении», и тем, кто вообще не понимает, о чем речь. Просыпайся, страна, начинается новая — нормальная, пятидневная — рабочая неделя, на которой (есть инсайд ;)) наконец наступит климатическое лето. А кто будет жаловаться на жару в июле, получит лыжами по морде. Простите, это не мы, это анекдот.





ВАЖНОЕ

Собственно, «Евровидение»: победил странный португалец , наши NaviBand — 17-е. Все равно мы им благодарны за отличное выступление, классную песню и сплошной позитив. А они благодарны нам: «Хочам сказаць дзякуй нашай Беларусі за такую падтрымку». Вот как они летели домой и вот как их встречали в аэропорту. Вот здесь можно посмотреть, как киевский Крещатик подпевал конкурсантам. А еще наши Артем и Ксюша заставили всю страну целоваться — и это тоже очень мило.





Лукашенко улетел в Китай — там проходит международный форум «Один пояс — один путь». Его сын Николай подарил жене председателя КНР шкатулку (что в ней — никто не знает), наши финансисты договорились о выделении Беларуси более 340 млн долларов на развитие «Амкодормаша», «Салео-Гомель» и «Салео-Кобрин», а Минсельхозпрод подписал протокол о намерениях с китайской корпорацией DRex о прямых инвестициях в сельскохозяйственный сектор Беларуси на целый 1 миллиард долларов . Там же, на форуме, президент России Владимир Путин сыграл на рояле и призвал отказаться от воинственной риторики в международных отношениях. Сегодня мероприятие продолжится.

Наши хоккеисты заставили, конечно, понервничать, но все же вырвали победу у словенцев на чемпионате мира и сохранили место в элитном дивизионе . По поводу игры сборной высказался тренер команды президента Михаил Захаров . Катков, говорит, в стране не хватает, поэтому наши так плохо играют в хоккей.





В мире появился вирус-вымогатель. Будьте осторожны, WannaCry атаковал компьютерные системы уже в 150 странах мира! Жертвами вируса стали как минимум 200 тысяч организаций, частных лиц и компаний, включая крупнейшие корпорации. Как он работает — рассказываем здесь . А вот здесь обязательно прочтите предупреждение главы полиции Евросоюза: там опасаются, что с началом рабочей недели сегодня, в понедельник 15 мая, число зараженных компьютеров может возрасти. «Мы никогда не видели ничего подобного», — говорят европейские полицейские.

ПОПУЛЯРНОЕ

Вот история о хорошем бобруйском парне : Максиму 23 года, он в декрете, борется с онкологией — и находит время и силы помогать бомжам и пьяницам. «Я понимаю, что вытащить их уже невозможно. Моя задача — хоть немного облегчить им жизнь». Добрый светлый человек.

Собрали фотографии о жизни и семье Брижит Тронье — жене 25-го президента Франции Эммануэля Макрона (он в выходные, кстати, вступил в должность ). Брижит и Эммануэль женаты 10 лет, Макрон влюбился в нее, еще будучи школьником. Эммануэлю было 15, а ей 39. Она была замужем и растила трех дочерей. Представляете, какая история?





В проекте «Легионеры» у нас в этот раз нигерийский футболист Симон Верон Огар , который почти 10 лет живет в Беларуси. За это время он сменил пять клубов — становился игроком года в «Витебске», был футболистом основы брестского «Динамо», а с этого сезона заиграл в первой лиге за «Лиду». Африканец рассказал, что не понимает, как можно жить за зарплату в 200−300 долларов и почему не хочет, чтобы его дочь выросла распущенной, как некоторые местные девушки.

Белорусам показали Бонстиков-2 . Чуть больше месяца назад эти чудики, как олимпийский Мишка, на воздушных шарах улетели обратно на свою планету Бонитрон-24. Дети плакали, а родители тихо радовались, что помешательство на игрушках-липучках закончилось. Но нет, расслабляться рано — с сегодняшнего дня они снова в «Евроопте». Теперь светятся в темноте и разговаривают.





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Рассказываем, как отчаянные местные в полесской деревне отстаивают реку , которую хотят сдать в аренду. «Что получается? Мой внук пойдет рыбачить, а там дядька с автоматом ему ответит, что нельзя?» Сельчане предрекают экологическую катастрофу и обещают, что реку без боя не отдадут.

Не пропустите очень забавную историю о том, как важно читать договоры, допсоглашения и прочие документы до того, как ставить в них свою подпись. Обычно от хитростей их составителей страдают обычные граждане, но здесь все наоборот: простой семье удалось обхитрить крупного застройщика . Дольщица изменила допсоглашение, этого никто не заметил, застройщик подписал — и теперь должен ей 150 тысяч рублей за просрочку. Суд еще идет, будем следить.

Посмотрите, сколько стоят белорусские товары на Брайтон-Бич — районе Нью-Йорка, в котором проживают многие выходцы из постсоветских стран! Шампунь «Витекс» — 5 долларов, глубокская сгущенка — 2,29 доллара, вафли компании «Спартак» — почти доллар, упаковка селедки «Матиас» — почти 3. Шоб мы так жили!

Показываем , как гигантский груз для Мозырского нефтеперерабатывающего завода едет по белорусским дорогам. 100-тонная цистерна стоит на тягаче на 124 колесах — и ей предстоит преодолеть 665 километров по белорусским дорогам. Мероприятие, конечно, сложное: путь для громадины проложили таким образом, чтобы объехать путепроводы и рамки BelToll, а линии электропередачи или приподнимают, или отключают.

А в Минске прошел велокарнавал «Viva, ровар» — уже в третий раз, кстати. Очень позитивное мероприятие, обязательно оцените самые яркие наряды его участников .





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Кстати. Помните, банки обещали начать выдавать кредиты без справки о доходах? А некоторые и выдают. Если вы испытываете финансовые трудности уже сегодня, то вот здесь мы собрали все предложения . Изучайте — и пусть нам всегда всего хватает.

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