15 мая – День семьи

Дорогие копыляне!

Жители района!





Сердечно поздравляем вас со светлым, теплым праздником —Днем семьи.

Укрепление семейных уз, оздоровление отношений внутри главной ячейки общества стало одной из самых актуальных задач современности. От того, как мы с ней справимся, зависит вся наша жизнь. Никто и ничто не может дать родившемуся на свет человеку столько начальных навыков и знаний, мудрых наставлений, столько радости и любви, сколько дарят ему заботливые мать и отец, дедушка и бабушка, родные братья и сестры.

Дорогие взрослые и дети! Цените, оберегайте, украшайте и облагораживайте свой семейный очаг. Желаем вам мира, благополучия и счастья!

Районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов