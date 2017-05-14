Педиатру из Крупок грозит длительный срок заключения по обвинению в педофилии

Заведующему педиатрическим отделением больницы города Крупки грозит длительный срок заключения по обвинению в педофилии.

Врач был задержан в декабре прошлого года. Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног, основанием для возбуждения уголовного дела в отношении 41-летнего медработника стали материалы проверки, которую проводили сотрудники УВД Миноблисполкома. По данным следствия, обвиняемый, находясь на рабочем месте, «совершал насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетних и несовершеннолетних».

«В рамках предварительного следствия проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изобличение преступной деятельности, — сказала Белоног. — Назначен ряд судебных экспертиз. Действия мужчины квалифицированы следствием по ч. 2,3 ст. 167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетних и малолетних) Уголовного кодекса Беларусb. Ему предъявлено обвинение и применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении обвиняемого назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза».

По информации Белоног, детям, которые проходят по делу как потерпевшие, оказывается медико-социальная помощь. Следственные действия с ними проводятся с участием специалистов и применением специальных методик работы, обеспечивающих защиту их прав и интересов.

Часть 2 статьи 167 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 13 лет, часть 3 — от 8 до 15.

Задержание педиатра вызвало широкий общественный резонанс в Крупках. Коллеги, сокурсники и друзья обвиняемого объединились для помощи ему и его родителям. В соцсетях созданы группы в защиту доктора. 80 человек, чьи дети лечились у задержанного, написали в защиту врача обращение в Управление Следственного комитета по Минской области. Письма в его защиту также направили врачи больницы Крупок и Республиканского научно-практического центра детской хирургии, где он работал на должности медбрата, будучи студентом БГМУ. Суть этих обращений сводится к тому, что врач качественно выполнял свои профессиональные обязанности.

Как рассказали коллеги задержанного, обвинение строится на том, что врач осматривал половые органы детей, чего он якобы делать не должен. Однако, подчеркивают они, осмотр педиатром половых органов пациентов прописан в учебно-методическом пособии «Физикальные методы исследования здорового и больного ребенка», которое утверждено Белорусским государственным медицинским университетом (БГМУ) в качестве учебно-методического пособия.

Заведующий кафедрой детской хирургии БГМУ, главный внештатный детский хирург Минздрава Василий Аверин в беседе с корреспондентом БелаПАН подчеркнул, что осмотр половых органов детей педиатрами особенно важен, когда речь идет о небольших населенных пунктах, где нет детских хирургов. «Врожденная патология наружных половых органов может не вызывать жалоб пациентов. Чтобы ее выявить, педиатр обязан осматривать и пальпировать половые органы ребенка, иначе ряд патологий будет выявляться поздно. В некоторых случаях это может привести к осложнениям, например, бесплодию у мужчин», — отметил медик.

Что касается стандартов осмотра, то, по его словам, врачи «стараются проводить его в присутствии медсестры или законного представителя ребенка».

Именно так и проводил осмотр задержанный медик, утверждает Людмила Денщик — она сейчас замещает его на должности заведующего педиатрическим отделением. «С ним на приеме была медсестра, которая отсутствует в исключительных случаях. Я не знаю случаев, при которых возможно уединение ребенка и врача. Врачи не запирают кабинеты во время приема. При этом все врачи попадают под статью, которую применили к нашему коллеге. Причина — мы имеем доступ к человеческому телу. Думаю, обвинения врачей идут от неграмотности населения», — считает Денщик.

Андрей Маханько — член правления международного общественного объединения «Понимание» (организация оказывает помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации) в комментарии БелаПАН отметил, что доказательная база в случае подозрения в совершении преступления против половой свободы и неприкосновенности собирается очень сложно, и «исключить ложные обвинения нельзя».

Минимизировать ошибки в таких случаях позволяет опрос детей психологами в специальных комнатах. Решение о том, где и когда опрашивать ребенка, который проходит по делу как жертва сексуального насилия, принимает следователь. Эти опросы ставят целью получить достоверные показания и при этом не допустить еще большего травмирования ребенка. По сведениям БелаПАН, не все дети, признанные потерпевшими от действий задержанного педиатра, опрашивались таким образом.

Случай в Крупках — пример того, что при желании любого врача в Беларуси можно привлечь к ответственности за осмотр пациента, говорит Андрей Маханько. «Для того чтобы это не происходило, в законодательной базе должно быть четко прописано, что должен делать врач во время осмотра. Можно взять за основу образцы поведения у наших соседей — поляков, например. Лучше посмотреть на Западную Европу, если мы ведем речь о правах человека», — считает эксперт.