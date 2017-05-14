Первые туристы от "Евроопта", которые выиграли 40 путевок в Турцию на двоих в юбилейном 30-м туре игры "Удача в придачу!" , провели эти дни в роскошном пятизвездочном отеле Nirvana Lagoon Villas Suites & Spa 5* на берегу Средиземного моря в регионе Кемер. Благодаря покупкам в любимом магазине им досталась целая неделя незабываемого отдыха – с 9 по 16 мая!

Один из лучших отелей Турции - Nirvana Lagoon Villas Suites & Spa 5* - с чудесным видом на море и горы, сочетает природу Средиземноморья и сервис, основанный на индивидуальном подходе. Принцип отеля звучит как "максимум счастья". И это полностью соответствует действительности. Только представьте – огромная территория, собственный пляж длиной почти в километр, 14 бассейнов, аквапарк и кухня на любой вкус... И, разумеется, "все включено"!

А еще - максимум развлечений, в том числе шоу, концерты и многое другое. И исторические места в экскурсионной доступности. В том числе легендарное Памуккале, которое входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. У турков есть поговорка: кто не видел Памуккале, тот не был в Турции. И всем своим туристам "Евроопт" дополнительно подарил поездку в этот курорт невероятной красоты, который за его уникальные белоснежные каскады и лечебные горячие источники называют негласным восьмым чудом света.

Участники экскурсии посетили руины древнего города Иераполиса и храма Аполлона, прогулялись к арке Домициана, осмотрели один из самых крупных античных театров Турции и Некрополь. И, конечно же, искупались в минеральной воде знаменитого бассейна Клеопатры, где чувствуешь себя словно в ванне с шампанским, потому что тело покрывают мельчайшие пузырьки воздуха…

Каждый из счастливчиков, которые отправились открывать мир с "Еврооптом", в эти дни нашел себе занятие по душе: СПА и море, бассейн и аквапарк, кулинарные дегустации и увлекательные экскурсии. Совместная поездка и отдых так сплотили удачливых покупателей, что даже за белорусскую группу NaviBand в финале "Евровидения - 2017" болели все вместе!

Одним словом, это был настоящий отдых мечты, который стал возможен сразу для 80 белорусов! Не удивительно, что отдыхающие с радостью поделились впечатлениями от путешествия.

"Мы уже один раз отдыхали в Турции, поэтому берем от отдыха все по максимуму, что только можно взять, все пробуем!" - признается 24-летняя Мария Матусевич, которая в Турцию приехала с супругом Яном. У пары подрастает маленький ребенок, и пока Мария в декрете, возможности несколько ограничены. Поэтому путевка на двоих в шикарный отель стала настоящим подарком судьбы для этой романтичной пары. "Культурная программа тут супер, шоу классное, впечатлений масса! Мы посетили хамам, без этого никак, очень понравилось в Кемере. А Памуккале - это просто что-то невероятное, не зря мы в 4 утра встали, чтобы туда съездить! Полностью белоснежные горы … такое не каждый день увидишь!" - делится впечатлениями Мария. "Все очень вкусно, мы уже лишние 10 килограмм нарастили!" – смеется Ян. И добавляет: "Солнце, море, любимая жена… Что еще надо для счастья?!"

А вот следующие туристы от "Евроопта" - супруги Андросовы из агрогородка Лебедево Минской области – в Турции впервые. Константину Владимировичу 47 лет, и он трудится на железной дороге, а его жена Екатерина - кадровый работник. "Все супер, мы первый раз за границей и очень рады! Солнце, море, бассейн… но больше всего впечатлений от гор! – признается удачливый покупатель. - И, конечно, экскурсия в Памуккале нас очень впечатлила. Не думал, что когда-нибудь в жизни там побываю. И вот так повезло с этим отдыхом, выиграли путевку!"

Еще одни счастливчики – Николай и Зоя Лапановичи из Солигорска – уже на пенсии. Всю жизнь супруги трудились на нелегкой работе и только сейчас в первый раз оказались за границей - и сразу в пятизвездочном отеле! "Впечатления хорошие, отдыхать - не работать! – радостно смеется Николай. – Был я и в бассейне, и на горках в аквапарке, и в баньке турецкой парились, массаж нам делали. И турецкая кухня мне по душе, острые блюда я люблю! А природа тут какая! Воздух свежий, горный, морской, для здоровья то, что нужно! И на экскурсии, конечно, тоже ездим. Особенно впечатлило Памуккале!"

"В Турции нам безумно нравится! Раньше мы так далеко от родной Беларуси еще не уезжали, – восхищенно делится эмоциями 25-летняя Ольга Ермоченко из Орши, которая отдыхает в Турции с супругом. - В нашем отеле на завтрак, обед и ужин предлагается такое изобилие и разнообразие блюд, что мы просто в восторге. Ходили на СПА-процедуры и в джакузи - ощущения непередаваемые! И загореть успели... А еще побывали на нескольких экскурсиях – ездили в храм Святого Николая, посетили Памуккале. Впечатлениями запаслись, наверное, на год вперед! В оставшееся время думаем пройтись по магазинам, выйти в город. Как говорится, на людей посмотреть и себя показать. А по возвращению в Беларусь уже распланировали, что хотим выиграть машину, квартиру и потом еще одну поездку на море!"

Впереди у первых туристов от "Евроопта" еще целый день, чтобы успеть осуществить планы, выбрать сувениры и в полной мере насладиться возможностями "все включено". А уже завтра белорусы вернутся на родину… Но для покупателей "Евроопта" все только начинается! Через неделю открывать мир отправятся еще 80 счастливчиков – на этот раз в Египет!

Хотите узнать, как встретиться с удачей? Есть прекрасная новость! С 10 мая на телеканале ОНТ стартовали "Дневники "Удача в придачу!" Смотрите трансляцию каждый вечер в 18.55 или каждое утро повтор программы в 8.05 - и будьте в курсе, чем живет игра и ее участники, которым уже повезло с "Евроопт"!