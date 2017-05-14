15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские специалисты ознакомятся с опытом Финляндии по укреплению репродуктивного здоровья, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обучающий визит в Хельсинки, организованным Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА), состоится 15-20 мая. Представители министерств здравоохранения и образования, Белорусской организации клубов ЮНЕСКО, СМИ ознакомятся с передовым опытом работы с учащейся молодежью в области репродуктивного здоровья и здорового образа жизни.

В программе визита - встречи в Министерстве образования и Министерстве здравоохранения Финляндии, посещение Финского национального агентства по образованию, Национального института здоровья и социального благополучия, а также различных профильных общественных организаций.

Белорусские специалисты побывают в учреждениях образования разных ступеней, в которых реализуется комплексная образовательная программа в области сексуального и репродуктивного здоровья, ознакомятся с методиками и формами преподавания. Планируется посетить образовательные мероприятия по внешкольной работе. Особое внимание будет уделено родительским организациям и инициативам по теме обеспечения доступа молодежи к информации по теме сексуального и репродуктивного здоровья.-0-