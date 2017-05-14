День пионерской дружбы пройдет 16 мая на Кургане Славы

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной День пионерской дружбы "95 славных лет Пионерии" пройдет в мемориальном комплексе "Курган Славы" (Смолевичский район) 16 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.

Самому массовому детскому движению в стране 19 мая исполнится 95 лет. Участие в областном мероприятии на Кургане Славы в преддверии столь масштабного и социально значимого события примут более 300 человек из всех районов центрального региона - лидеры и актив Минской областной пионерской организации, ветераны пионерского движения, победители и призеры республиканских конкурсов, почетные гости. Символично, что в этот день ряды пионерской организации пополнят 95 активных, талантливых, трудолюбивых ребят.

Участников и гостей праздника (начало в 14.00) ожидает презентация пионерских дел районных организаций "Альбом пионерской дружбы", хит-парад "Минщина пионерская: вчера, сегодня, завтра", где прозвучат известные пионерские песни, а также состоится премьера новых музыкальных композиций пионерии Минской области, подготовленных во время республиканского конкурса "Пионерская двадцатка".

Лучшие октябрята, пионеры и взрослые лидеры будут награждены дипломами управления образования Миноблисполкома за активную содержательную работу по популяризации пионерского движения в регионе. Посетителей проекта-демонстрации "Минщина пионерская" ожидает участие в интерактивных площадках, где представители районных пионерских организаций проведут мастер-классы, покажут театрализованное представление "Василий Теркин", пригласят поучаствовать в играх и интеллектуальных состязаниях.

Также организаторы подготовили для ребят квест-игру "Пионеры Минщины салютуют!", во время которой командам предстоит преодолеть ряд препятствий, выполнить задания на станциях "Пионерская песенная", "Пионерская игровая", "Тимуровцы", "Пионерская стихотворная" и др.

Завершающим аккордом мероприятия станет запуск композиции из воздушных шаров, символизирующих 95-й юбилей пионерской организации.-0-