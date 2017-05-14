Самолеты из Беларуси перевели в международные терминалы российских аэропортов. Как это работает

Все авиарейсы между Беларусью и Россией перевели в международные терминалы российских аэропортов. Иностранные граждане, прилетевшие в Россию через Беларусь, отныне проходят погранконтроль. Белорусов это особенно не коснется, но паспорт и посадочный талон все-таки нужно показывать. TUT.BY разложил по полочкам то, что известно о новых правилах на этот момент.

Еще раз, в чем суть перемен? Уже сегодня, в полночь 15 мая, тех, кто прилетает из Беларуси в Россию и обратно стали обслуживать по-новому. Самолеты, которые летают между двумя странами, перевели в международные терминалы. Это решение российской стороны . Теперь самолеты и пассажиры, которые прилетают из Беларуси, будут проходить погранконтроль. Раньше к ним применялись правила внутренних рейсов. Российская сторона уверяет: изменения коснутся именно транзитников, граждан третьих стран, а пассажиры с белорусскими и российскими паспортами их и не почувствуют. Российские пограничники объясняют изменения вопросами безопасности. Напомним: в феврале Беларусь ввела «безвиз» на пять дней для граждан из 80 стран.

Белорус прилетел в российский аэропорт — и что? В справочной Погранслужбы ФСБ России TUT.BY объясняют: всех пассажиров из Беларуси будут направлять на паспортный контроль: — В любом случае, документы посмотрят. Но функции пограничного и таможенного контроля в отношении белорусов и россиян оформляться не будут. То есть, гражданам Беларуси и России, штампы о пересечении границы ставить по-прежнему не будут. Белорусов и россиян, которые летят из Минска, просят сохранять посадочный талон. — Это позволит сократить время прохождения всех необходимых процедур, — объясняют в московском аэропорту Домодедово, куда летает «Белавиа». — Дело в том, что в международных терминалах рейсы из Минска будут прилетать туда же, куда прилетают рейсы из Лондона, Нью-Йорка. Посадочный талон из Минска — проходите, — добавляют в справочной Погранслужбы ФСБ России. Там же уверяют: россияне и белорусы будут проходить контроль по специально выделенным коридорам. То, как именно людей с белорусскими и российскими паспортами будут «отделять» от граждан третьих стран, будет зависеть от конкретного аэропорта. Например, в Домодедово тех, кто прилетает из Беларуси, будут направлять в залы для пассажиров из стран СНГ.

А что изменится для транзитников? Пассажирам, которые летят через Беларусь транзитом, теперь нужно проходить двойной пограничный контроль. — Сначала они у нас проходят контроль — в рамках ЕАЭС он идет на внешней границе, а первый въезд — это Республика Беларусь. Второй контроль будет в российском аэропорту, по прилете, — говорят в белорусском Департаменте по авиации. Национальный аэропорт и «Белавиа» добавляют: транзитные пассажиры, которые летят через Минск в Россию, должны показывать российским пограничникам, помимо паспорта, и миграционную карту. Миграционная карта заполняется еще в Беларуси.

А можно в Duty Free, раз летим из международного сектора? Вопрос логичный, раз уж рейсы из России в Беларусь теперь вылетают из международного терминала. Но похоже, что в Duty Free нам нельзя. Вот что TUT.BY ответили на такой вопрос в пресс-службе аэропорта Домодедово: «Осуществлять покупки в магазинах беспошлинной торговли могут только пассажиры международных рейсов при предъявлении посадочного талона, за исключением пассажиров, осуществляющих перелет в пределах стран-участниц ЕАЭС». Напомним, в Евразийский экономический союз входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан. Выходит, что если перелет внутри этих стран — в Duty Free ничего не купишь.

В минском аэропорту что-то меняется? Нет. Технология обслуживания рейсов из России в Беларуси не изменится, погранконтроль для них не вводят. Для примера: самолеты «Белавиа» или «Аэрофлота» будут вылетать из международных терминалов московских аэропортов, но прилетать в Минск будут как прежде, по правилам внутренних рейсов. Белорусские пограничники рассказа ли журналистам, что наша страна для погранконтроля на внутренних рейсах не видит причин. В Национальном аэропорту «Минск» добавили, что более подробный комментарий по теме предоставят после того, как промониторят работу новой технологии в российских аэропортах.