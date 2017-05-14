Майские заморозки в Могилевской области нанесли фермерам серьезные убытки

Совсем не майская погода ударила по бизнесу многих сельхозпредприятий и фермеров. В первую очередь тех, кто специализируется на выращивании фруктов и ягод. Такого похолодания не было уже 40 лет. Вишневые и яблоневые сады не выдерживают низких температур. Владельцы подсчитывают убытки.

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Ночные заморозки — до -7°С ударили по цветущему вишневому саду и по экономике этого частного предприятия. Попытки спасти урожай оказались безуспешны. В этом году рассчитывали собрать около 500 тонн ягод и заработать на них почти полмиллиона долларов. Однако аномально холодная погода внесла коррективы в бизнес-план.

— В этой стадии не выдержали вишни, пропал бутон полностью, потому что пестик почернел, ягоды не будет. Вложены большие людские ресурсы, химия, обработка. Очень обидно, — показывает поврежденные деревья заместитель директора частного предприятия Валерий Болсун.

Не пощадили майские заморозки 80 га кустов смородины. Хорошо, если удастся собрать хотя бы половину урожая.

Предприятие обратилось в ассоциацию плодоводства с просьбой дать экспертное заключение о масштабах бедствия. Нужно платить по кредитам только в этом году около 400 тыс. долларов. Одна надежда, что банки пойдут навстречу и согласятся на отсрочку платежей. От этого зависит будущее предприятия и его коллектива. Это более 100 человек, а в сезон заготовки и вовсе приходилось нанимать до 500 работников.

— Если к нам не пойдут навстречу банки, если мы не сможем реструктуризировать наши кредиты, то для предприятия это будет катастрофа. Большие потери смородины, большие потери на яблонях, полностью пропал крыжовник. Я думаю, что потери составят до 60−70% урожая, — говорит директор фермерского хозяйства Виталий Нис.

Специалисты областного комитета по сельскому хозяйству всю эту неделю инспектируют поля и сады региона. Говорят, сельхозкультуры от майских заморозков практически не пострадали. Разве что рапс. Сильная влажность в сочетании с низкими температурами привели к повреждению стеблей. Но эта проблема решаема. Достаточно провести дополнительную химическую обработку.

— Повреждений сельхозкультур на сегодняшний день пока не выявлено. Во-первых, культуры зерновые, рапсовые могут выдерживать весенние заморозки до −8°С − 10 °C. А у теплолюбивых растений — кукурузы и сахарной свеклы — всходов еще нет. Естественно, данные погодные условия затормозили рост сельхозрастений, — пояснила начальник отдела комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Лилия Булинская.

В ближайшие дни синоптики обещают потепление, однако температура все равно будет ниже климатической нормы. Для фермерских хозяйств с ягодными и плодовыми плантациями главное, чтобы морозы снова не ударили. Работники бережно ухаживают за поврежденными кустами и деревьями. Однако этот год принес пустоцвет. Возможно, 2018 год будет урожайным.