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МВД Беларуси: заявлений по поводу кибератак не поступало

15.05.2017 09:45 — Новости Общества | БелТА  
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МВД Беларуси: заявлений по поводу кибератак не поступало
Фото из архива

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявлений в милицию по поводу кибератак не поступало, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МВД Беларуси Константин Шалькевич.

"На текущий момент ни юридические, ни физические лица с заявлениями о нанесенном ущербе или фактах причинения вреда за счет кибератак или вирусов не обращались", - проинформировал официальный представитель МВД.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"На текущий момент ни юридические, ни физические лица с заявлениями о нанесенном ущербе или фактах причинения вреда за счет кибератак или вирусов не обращались", -...

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