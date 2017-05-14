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МВД Беларуси: заявлений по поводу кибератак не поступало
15.05.2017 09:45 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявлений в милицию по поводу кибератак не поступало, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МВД Беларуси Константин Шалькевич.
"На текущий момент ни юридические, ни физические лица с заявлениями о нанесенном ущербе или фактах причинения вреда за счет кибератак или вирусов не обращались", - проинформировал официальный представитель МВД.
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"На текущий момент ни юридические, ни физические лица с заявлениями о нанесенном ущербе или фактах причинения вреда за счет кибератак или вирусов не обращались", -...
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