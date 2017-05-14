Тепло и солнечно. Погода в Могилеве на неделю

Погода в Могилеве на неделе порадует теплом и солнечными деньками. Лишь во вторник пройдут дожди. К выходным столбик термометра обещает перевалить за отметку +20°С.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 15 мая, будет до +20°С и почти безветренно.

Во вторник похолодает до +15°С, поднимется порывистый ветер до 15 м/с. В первой половине суток будет дождливо.

В среду небо снова будет ясным, однако порывистый ветер сохранится. Прогнозируют максимум +14°С.

18 мая ожидается переменная облачность и небольшое повышение температуры воздуха — до +16°С.

В пятницу, 19 мая, будет +19°С и ясное небо.

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