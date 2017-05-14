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Главы МВД Беларуси и Сербии рассмотрели перспективы сотрудничества

15.05.2017 10:00 — Новости Общества | БелТА  
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Главы МВД Беларуси и Сербии рассмотрели перспективы сотрудничества
Фото МВД

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы сотрудничества МВД Беларуси и Сербии обсудили министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич и заместитель председателя правительства - министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

При поддержке посольства Беларуси с 11 по 13 мая состоялся первый в истории двусторонних отношений визит министра внутренних дел Беларуси в Сербию. Главы МВД двух стран обсудили состояние и перспективы расширения сотрудничества в правоохранительной сфере, обменялись мнениями по основным направлениям дальнейшего взаимодействия, включая взаимный обмен визитами и укрепление профессиональных контактов. Во встрече принял участие посол Беларуси в Сербии Владимир Чушев.

Игорь Шуневич посетил подразделения и учреждения образования системы МВД Сербии, ознакомился с особенностями организации оперативно-служебной деятельности полицейского ведомства этой страны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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При поддержке посольства Беларуси с 11 по 13 мая состоялся первый в истории двусторонних отношений визит министра внутренних дел Беларуси в Сербию.

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