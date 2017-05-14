Май отдает долги. Погода в Гомеле и области на неделе

Май отдает долги. На этой неделе — наконец-то всех нас ждет долгожданное тепло. Дачники могут раскрывать теплицы настежь, девушки — доставать бикини, мужчины — готовить шашлык.





Уже сегодня жители Гомеля и области наконец согреются. Холодный ветер стих, а солнце щедро делится своими лучами, на небе — ни облачка.

Во вторник, среду и четверг ожидается до +17°, которые на солнце превратятся в +25°. Во вторник днем возможна гроза. В пятницу прогнозируют +20°. Ночи с каждым разом тоже все теплее.