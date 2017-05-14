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Май отдает долги. Погода в Гомеле и области на неделе
15.05.2017 10:25 — Новости Общества | Tut.by
Май отдает долги. На этой неделе — наконец-то всех нас ждет долгожданное тепло. Дачники могут раскрывать теплицы настежь, девушки — доставать бикини, мужчины — готовить шашлык.
Уже сегодня жители Гомеля и области наконец согреются. Холодный ветер стих, а солнце щедро делится своими лучами, на небе — ни облачка.
Во вторник, среду и четверг ожидается до +17°, которые на солнце превратятся в +25°. Во вторник днем возможна гроза. В пятницу прогнозируют +20°. Ночи с каждым разом тоже все теплее.
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Май отдает долги. На этой неделе - наконец-то всех нас ждет долгожданное тепло. Дачники могут раскрывать теплицы настежь, девушки - доставать бикини, мужчины -...
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