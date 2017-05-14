ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Май отдает долги. Погода в Гомеле и области на неделе

15.05.2017 10:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Май отдает долги. На этой неделе — наконец-то всех нас ждет долгожданное тепло. Дачники могут раскрывать теплицы настежь, девушки — доставать бикини, мужчины — готовить шашлык.


Уже сегодня жители Гомеля и области наконец согреются. Холодный ветер стих, а солнце щедро делится своими лучами, на небе — ни облачка.

Во вторник, среду и четверг ожидается до +17°, которые на солнце превратятся в +25°. Во вторник днем возможна гроза. В пятницу прогнозируют +20°. Ночи с каждым разом тоже все теплее.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Май отдает долги. На этой неделе - наконец-то всех нас ждет долгожданное тепло. Дачники могут раскрывать теплицы настежь, девушки - доставать бикини, мужчины -...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Тепло и солнечно. Погода в Могилеве на неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика