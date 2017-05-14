В Гродно заварят все мусоропроводы, а взамен установят 823 площадки для сортировки мусора

В Гродно до 1 июня завершится установка контейнерных площадок для сбора бытовых отходов. Всего в городе появятся 823 площадки с контейнерами для раздельного сбора мусора, из них 200 обустраивается для сбора крупногабаритных отходов. Это позволит вывести на полную загрузку мусоросортировочный завод , сообщает «Гродненская правда».



Фото: Денис Васильков, TUT.BY, носит иллюстративный характер

После внедрения новой логистической схемы вывоза ТБО из города начнут заваривать мусоропроводы. Их заваривание начнется уже на следующей неделе в домах одного из ЖЭСов УЖРЭП Октябрьского района, где полностью оборудованы новые контейнерные площадки.

Эта непопулярная мера — обязательное условие Всемирного банка. Без нее не было бы и самого завода.

На сегодняшний день компанией «Пинсксовхозстрой» ведутся работы на 666 площадках. Их ограждение выполнено из металлопрофиля. Одновременно вокруг площадок проводится озеленение кустарниками и низкорастущими деревьями. Контейнерные площадки также оборудуются в местах массового отдыха горожан.