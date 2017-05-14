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В Гродно заварят все мусоропроводы, а взамен установят 823 площадки для сортировки мусора
15.05.2017 10:51 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно до 1 июня завершится установка контейнерных площадок для сбора бытовых отходов. Всего в городе появятся 823 площадки с контейнерами для раздельного сбора мусора, из них 200 обустраивается для сбора крупногабаритных отходов. Это позволит вывести на полную загрузку
После внедрения новой логистической схемы вывоза ТБО из города начнут заваривать мусоропроводы. Их заваривание начнется уже на следующей неделе в домах одного из ЖЭСов УЖРЭП Октябрьского района, где полностью оборудованы новые контейнерные площадки.
Эта
На сегодняшний день компанией «Пинсксовхозстрой» ведутся работы на 666 площадках. Их ограждение выполнено из металлопрофиля. Одновременно вокруг площадок проводится озеленение кустарниками и низкорастущими деревьями. Контейнерные площадки также оборудуются в местах массового отдыха горожан.
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Раздельный сбор твердых бытовых отходов будет производиться на 823 контейнерных площадках города, из этого числа около 200 площадок обустраивается для сбора...
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