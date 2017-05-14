Только солнце и тепло. В Беларуси на неделе будет по-настоящему майская погода

Тепло вернулось в Беларусь. На неделе прогнозируется по-настоящему майская погода. Со среды и до конца недели погоду будет определять антициклон, а значит, жителей Беларуси ждет малооблачная, сухая и тихая погода с постепенно растущим температурным фоном. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во вторник, 16 мая, немного посвежеет, погодные условия на территории Беларуси будет определять атмосферный фронт и принесет ночью и утром на большую часть территории, а днем по юго-востоку республики кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура ночью +6 +12°С, в отдельных районах +2 +5°С; максимальная днем +11 +17°С, в юго-западных районах +18 +21°С.

В среду, 17 мая, ночью +1 +5°С, в отдельных районах по северу заморозки до 0, -2°С; днем +13 +19°С, по западу до +21°С.

В четверг, 18 мая, ночью +2 +7°С, днем +13 +19°С, по западу до +22°С.

В пятницу, 19 мая, ночью +4 +11°С, днем +18 +25°С.

В выходные температура воздуха прогреется в западных районах страны до +28°С. В воскресенье ожидаются кратковременные дожди и грозы.

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