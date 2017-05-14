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Теплая и сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе

15.05.2017 10:59 — Новости Общества | БелТА  
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Теплая и сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая и сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

"На этой неделе в Беларуси ожидается теплая погода. Со среды по воскресенье ее будет определять антициклон, а значит, белорусов ждет малооблачная, сухая и тихая погода с постепенно растущим температурным фоном", - сказал синоптик.

Во вторник немного посвежеет, погодные условия на территории Беларуси будет определять атмосферный фронт и принесет ночью и утром на большую часть территории, а днем по юго-востоку страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура ночью составит плюс 6-12 градусов, в отдельных районах - 2-5 градусов выше нуля. Днем - 11-17 градусов тепла, в юго-западных районах - плюс 18-21.

В среду температура воздуха ночью составит плюс 1-5 градусов, в отдельных районах по северу будут заморозки до нуля - минус 2. Днем - 13-19 градусов тепла, по западу - до плюс 21.

В четверг ночью будет 2-7 градусов выше нуля. Днем - 13-19 градусов тепла, по западу - до плюс 22.

В пятницу ночью температура составит плюс 4-11, днем - 18-25 градусов тепла.

В субботу температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, днем - 20-27 градусов тепла.

В воскресенье на фоне высокого атмосферного давления будет проходить атмосферный фронт, который принесет в отдельные районы страны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля. Днем - 18-25 градусов тепла, в западных районах - до плюс 28.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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На этой неделе в Беларуси ожидается теплая погода. Со среды по воскресенье ее будет определять антициклон, а значит, белорусов ждет малооблачная, сухая и тихая...

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