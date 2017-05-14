Первые электробусы поедут в Минске из Курасовщины на Долгобродскую

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Первые электробусы в белорусской столице начнут курсировать по маршруту №59 "ДС Серова — Долгобродская", информирует сайт "Минсктранса".

Таким образом, маршрут первых электробусов свяжет спальный район Курасовщина в Минске и Тракторный завод.

В "Минсктрансе" подчеркнули, что при проезде в электробусах для оплаты будут применяться талоны на одну поездку, а также электронные билеты, в составе которых один из видов транспорта — троллейбус.

Ранее электробусы, которые производит завод "Белкоммунмаш", проходили испытания на столичных маршрутах. Столица планировала до весны текущего года закупить 20 электробусов.

Также белорусские электробусы вызвали интерес в Сахалинской и Свердловской областях России.