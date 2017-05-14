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Первые электробусы поедут в Минске из Курасовщины на Долгобродскую
15.05.2017 11:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мая — Sputnik. Первые электробусы в белорусской столице начнут курсировать по маршруту №59 "ДС Серова — Долгобродская", информирует сайт "Минсктранса".
Таким образом, маршрут первых электробусов свяжет спальный район Курасовщина в Минске и Тракторный завод.
В "Минсктрансе" подчеркнули, что при проезде в электробусах для оплаты будут применяться талоны на одну поездку, а также электронные билеты, в составе которых один из видов транспорта — троллейбус.
Ранее электробусы, которые производит завод "Белкоммунмаш", проходили испытания на столичных маршрутах. Столица планировала до весны текущего года закупить 20 электробусов.
Также белорусские электробусы вызвали интерес в Сахалинской и Свердловской областях России.
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МИНСК, 15 мая — Sputnik. Первые электробусы в белорусской столице начнут курсировать по маршруту №59 "ДС Серова — Долгобродская", информирует сайт "Минсктранса". Таким...
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