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Первые электробусы поедут в Минске из Курасовщины на Долгобродскую

15.05.2017 11:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мая — Sputnik. Первые электробусы в белорусской столице начнут курсировать по маршруту №59 "ДС Серова — Долгобродская", информирует сайт "Минсктранса".

Таким образом, маршрут первых электробусов свяжет спальный район Курасовщина в Минске и Тракторный завод.

В "Минсктрансе" подчеркнули, что при проезде в электробусах для оплаты будут применяться талоны на одну поездку, а также электронные билеты, в составе которых один из видов транспорта — троллейбус.

Ранее электробусы, которые производит завод "Белкоммунмаш", проходили испытания на столичных маршрутах. Столица планировала до весны текущего года закупить 20 электробусов.

Также белорусские электробусы вызвали интерес в Сахалинской и Свердловской областях России.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 15 мая — Sputnik. Первые электробусы в белорусской столице начнут курсировать по маршруту №59 "ДС Серова — Долгобродская", информирует сайт "Минсктранса". Таким...

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