ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанам рассказали, как собираются назвать станции 4-й линии подземки

15.05.2017 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Оглашены предложения по наименованию станций четвертой линии Минского метрополитена. Об этом сообщает «Минск-Новости».

Станции, расположенной на пересечении ул. Сурганова с ул. Якуба Коласа, предлагается присвоить наименование на белорусском языке «Палітэхнічная», на русском языке — «Политехническая».

Станции в районе пересечения ул. Орловской с ул. Гая — «Кіеўскі сквер» («Киевский сквер»).

На пересечении ул. Ольшевского с пр. Пушкина предлагается присвоить наименование «Альшэўская» («Ольшевская»).

Станции на ул. Притыцкого с пр. Пушкина — «Цівалі» («Тивали»).

Станции на пересечении ул. Харьковской — ул. Пономаренко с пр. Пушкина — пр. Жукова, предлагается присвоить название «Тучынка» («Тучинка»).

На пересечении ул. Уманской с пр. Дзержинского — «Берасцейская» («Берестейская»).

Станции в районе ж/д станции «Столичная» предлагается наименование «Лакаматыўная» («Локомотивная»).

На пересечении ул. Проектируемой № 3 с продлением ул. Жуковского предлагается название «Мінск-Мір» («Минск-Мир»).

На ул. Великоморской в районе ж/д станции «Минск-Южный» — «Козырава» («Козырево»).

Горожане могут высказать свое мнение по предложенным вариантам по адресу: 220030, Минск, проспект Независимости, 6 (с пометкой — для УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена») или по факсу 8 (017) 200−97−81. Предложения принимают в течение 2 недель с даты опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди вариантов - "Киевский сквер", "Тивали", "Тучинка" и другие.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Первые электробусы поедут в Минске из Курасовщины на Долгобродскую
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика