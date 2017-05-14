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Заморозки ожидаются по северу Беларуси в ночь на 17 мая

15.05.2017 12:10 — Новости Общества | БелТА  
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Заморозки ожидаются по северу Беларуси в ночь на 17 мая
Фото из архива

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки ожидаются по северу Беларуси в ночь на 17 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Беларуси объявлено штормовое предупреждение - в ночь на 17 мая в некоторых районах по северу ожидаются заморозки до нуля - минус 2.

Во вторник, 16 мая, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах возможны грозы. Ветер ожидается западный, утром и днем с переходом на северный 4-9 м/с, порывы - до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, местами будет плюс 2-5. Днем прогнозируется 11-17 градусов тепла, в юго-западных районах - плюс 18-21.-0-

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси объявлено штормовое предупреждение - в ночь на 17 мая в некоторых районах по северу ожидаются заморозки до нуля - минус 2.

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