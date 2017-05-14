Дом большого сердца

Автор: Виктория СИДЕЛЬНИКОВА.

В Хотимском психоневрологическом доме-интернате активно обустраивают отделение сопровождаемого проживания. Сейчас здесь находятся девять человек. Покинуть привычные стены возможно только после подтверждения их дееспособности, а пока инструкторы обучают своих подопечных обращению с бытовыми приборами. В условиях, максимально приближенных к домашним, такие люди пытаются обходиться без посторонней помощи. Навык, без которого не наладить самостоятельную жизнь.





– Вы не представляете, какие вкусные блины они пекут! – говорит директор дома-интерната Жанна Беликова. – И пусть у нас четырехразовое питание, им важно иногда готовить самим, угощать остальных... Быть нужными и полезными.

Шедевр в холле

Если диагноз позволяет работать, значит, дело найдется для каждого. На территории разбиты красивые клумбы, поэтому всегда необходимы заботливые руки, любящие цветы. Кстати, почти треть из 207 пребывающих здесь с удовольствием занимаются благоустройством и озеленением.

Если кому-то ближе сельское хозяйство – рядом своя ферма. Уход за лошадьми и коровами, разведение гусей и кроликов – лечебная трудотерапия на выбор.

Некоторые находят себе применение в огороде или в саду. Кстати, в доме-интернате выращивают разнообразные овощи и ежегодно собирают богатый урожай. В результате удешевляется питание и от продажи излишков появляется хорошая возможность для заработка.





Тем, кому физический труд противопоказан, предлагают творческие занятия. В мастерской у педагога Виктора Савелова вышивают, вяжут, шьют, рисуют, занимаются резьбой и выжиганием по дереву...

– До появления в нашем учреждении многие лобзика и в глаза не видели, – рассказывает Виктор Николаевич. – Теперь же изготавливают вещи, достойные выставок. Есть очень способные люди, с природным талантом. Таких надо лишь направить, увлечь, дать все необходимое для развития. Восхищаюсь картинами Татьяны Литвиной. Она пишет чудесные пейзажи, портреты... Ее работы участвуют в конкурсах и украшают интерьер. А «Три богатыря» в нашем холле – это шедевр! Думаю, сам Васнецов одобрил бы.

Свой мир

Рабочий день в Хотимском психоневрологическом доме-интернате у многих начинается в пять утра. Соцработники, повара, медицинский персонал – мало быть просто хорошим специалистом, нужно еще обладать определенными душевными качествами. Случайные, не проникшиеся этой атмосферой, надолго не задерживаются.

– Здоровому человеку нелегко пребывать в этом особенном мире, – делится впечатлениями директор. – Часто сердце разрывается, глядя на них, какие они искренние и беззащитные! Зато нет фальши и масок, как в привычной жизни. Постепенно и сам меняешься в лучшую сторону – становишься терпимее, добрее, чаще улыбаешься. Все потому, что тебе здесь по-настоящему рады! Хочется их всех, как детей, обнять и погладить по голове.

Уникальные есть люди. Даже не верится, что подобное возможно! Видимо, природа хоть как-то старается компенсировать те возможности, которых человек поневоле был лишен.





Например, глухонемая девушка Наташа своеобразно общается со слышащими: своим пальцем она пишет буквы на ладошке собеседника. Окружающие не сразу привыкают к невидимым словам: Наташа пишет четко и быстро. Нам такой метод ни к чему, поэтому и в реакциях уступаем. Хотя те, кто проводит с ней много времени, на непонимание не жалуются. Развили в себе навыки.

Или Саша Антонов – говорящий календарь. Скажешь ему любое число любого года, он задумается на несколько секунд и точно скажет, какой это был день недели. Сколько ни пытались поймать парня на ошибке – не получилось. И как ему это удается? Одному богу известно.

Потребность в понимании

У каждого живущего здесь своя история, своя личная беда. Одних еще во младенчестве бросили родители, отказались от ребенка-инвалида. Бедняги, словно живут на другой планете: дом малютки, спецшкола, интернат... Они и не представляют себя за забором.

Других сломило горе – не перенесли потери близких, так и не выбрались из глубокой, затяжной депрессии. Есть и те, кто, столкнувшись с жестокими реалиями, не выстоял, утратил всякий смысл, сбежав сюда от проблем. Много в учреждении престарелых с провалами в памяти, снижением интеллекта.

– Зная о тяжелых судьбах, ежедневно стараюсь дарить им радость, – говорит культ­организатор Ирина Мешкова. – Предвижу все реакции, считаюсь с их вкусами, привычками... Приветствую любую тягу к искусству! У меня занимаются самородки. Как же здорово играет один наш парень на саксофоне! Другой – поет волшебно, можно заслушаться.

Но есть и те, которые кое-как осиливают четверостишие. И когда нам со сцены удается продекламировать несколько рифмованных строчек – воспринимаю это как личную победу.

И все-таки слово «дом» в Хотимском доме-интернате первично, а «интернат» – только лишь указывает на его назначение. Важнее, что всем здесь хватает места, дружеской поддержки и простого человеческого тепла.