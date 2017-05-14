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Дом большого сердца
15.05.2017 — Новости Общества | Могилевские ведомости
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Автор:
Виктория СИДЕЛЬНИКОВА.
В Хотимском психоневрологическом доме-интернате активно обустраивают отделение сопровождаемого проживания. Сейчас здесь находятся девять человек. Покинуть привычные стены возможно только после подтверждения их дееспособности, а пока инструкторы обучают своих подопечных обращению с бытовыми приборами. В условиях, максимально приближенных к домашним, такие люди пытаются обходиться без посторонней помощи. Навык, без которого не наладить самостоятельную жизнь.
– Вы не представляете, какие вкусные блины они пекут! – говорит директор дома-интерната Жанна Беликова. – И пусть у нас четырехразовое питание, им важно иногда готовить самим, угощать остальных... Быть нужными и полезными.
Шедевр в холле
Если кому-то ближе сельское хозяйство – рядом своя ферма. Уход за лошадьми и коровами, разведение гусей и кроликов – лечебная трудотерапия на выбор.
Некоторые находят себе применение в огороде или в саду. Кстати, в доме-интернате выращивают разнообразные овощи и ежегодно собирают богатый урожай. В результате удешевляется питание и от продажи излишков появляется хорошая возможность для заработка.
Тем, кому физический труд противопоказан, предлагают творческие занятия. В мастерской у педагога Виктора Савелова вышивают, вяжут, шьют, рисуют, занимаются резьбой и выжиганием по дереву...
– До появления в нашем учреждении многие лобзика и в глаза не видели, – рассказывает Виктор Николаевич. – Теперь же изготавливают вещи, достойные выставок. Есть очень способные люди, с природным талантом. Таких надо лишь направить, увлечь, дать все необходимое для развития. Восхищаюсь картинами Татьяны Литвиной. Она пишет чудесные пейзажи, портреты... Ее работы участвуют в конкурсах и украшают интерьер. А «Три богатыря» в нашем холле – это шедевр! Думаю, сам Васнецов одобрил бы.
Свой мир
– Здоровому человеку нелегко пребывать в этом особенном мире, – делится впечатлениями директор. – Часто сердце разрывается, глядя на них, какие они искренние и беззащитные! Зато нет фальши и масок, как в привычной жизни. Постепенно и сам меняешься в лучшую сторону – становишься терпимее, добрее, чаще улыбаешься. Все потому, что тебе здесь по-настоящему рады! Хочется их всех, как детей, обнять и погладить по голове.
Уникальные есть люди. Даже не верится, что подобное возможно! Видимо, природа хоть как-то старается компенсировать те возможности, которых человек поневоле был лишен.
Например, глухонемая девушка Наташа своеобразно общается со слышащими: своим пальцем она пишет буквы на ладошке собеседника. Окружающие не сразу привыкают к невидимым словам: Наташа пишет четко и быстро. Нам такой метод ни к чему, поэтому и в реакциях уступаем. Хотя те, кто проводит с ней много времени, на непонимание не жалуются. Развили в себе навыки.
Потребность в понимании
Других сломило горе – не перенесли потери близких, так и не выбрались из глубокой, затяжной депрессии. Есть и те, кто, столкнувшись с жестокими реалиями, не выстоял, утратил всякий смысл, сбежав сюда от проблем. Много в учреждении престарелых с провалами в памяти, снижением интеллекта.
– Зная о тяжелых судьбах, ежедневно стараюсь дарить им радость, – говорит культорганизатор Ирина Мешкова. – Предвижу все реакции, считаюсь с их вкусами, привычками... Приветствую любую тягу к искусству! У меня занимаются самородки. Как же здорово играет один наш парень на саксофоне! Другой – поет волшебно, можно заслушаться.
Но есть и те, которые кое-как осиливают четверостишие. И когда нам со сцены удается продекламировать несколько рифмованных строчек – воспринимаю это как личную победу.
И все-таки слово «дом» в Хотимском доме-интернате первично, а «интернат» – только лишь указывает на его назначение. Важнее, что всем здесь хватает места, дружеской поддержки и простого человеческого тепла.
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В Хотимском психоневрологическом доме-интернате активно обустраивают отделение сопровождаемого проживания. Сейчас здесь находятся девять человек. Покинуть...
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