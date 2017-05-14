Опубликованы возможные названия 4-й линии минской подземки

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Предложения по названиям станций четвертой линии минского метрополитена опубликованы столичными властями в понедельник.

Четвертая линия минского метрополитена будет завершена к 2030-2040-м годам и, как предполагается, она станет кольцевой . В понедельник столичные власти опубликовали предложения по названиям станций этой "ветки".

Так, станцию на пересечении улиц Сурганова и Якуба Коласа предлагают назвать "Политехничной" ("Палітэхнічная"), на пересечений Орловской и Гая — "Киевский сквер" ("Кіеўскі сквер"). Станция подземки на пересечении улицы Ольшевского с проспектом Пушкина думают назвать "Ольшевская" ("Альшэўская"), на углу Притыцкого и Пушкина — "Тивали" ("Цівалі").

Также есть предложение назвать станцию на пересечении Харьковской и Жукова "Тучинка" "Тучынка", а на углу Уманской и Дзержинского — "Берестейской" ("Берасцейская"). Около железнодорожной станции "Столичная" хотят возвести станцию "Локомотивная" ("Лакаматыўная"), а на пересечении улицы Проектируемой №3 и Жуковского — "Минск-Мир" ("Мінск-Мір").

Наконец, станцию на улице Великоморской планируют назвать "Козырево" ("Козырава").

Свои предложения по названиям станций минчане могут присылать дирекции по строительству Минского метрополитена — по факсу 8(017)2009781 или по адресу 220030, Минск, проспект Независимости, 6, для УП "Дирекция по строительству Минского метрополитена". Принимать предложения минчан будут две недели — до 29 мая.

Проголосовать также за наименования станций можно будет и на сайте Мингорисполкома.

Сейчас продолжается возведение станций третьей линии метрополитена. Ранее сообщалось, что первые четыре станции будут введены в строй в 2019 году. На строительстве станции "Вокзальная" во время общереспубликанского субботника трудилось руководство Мингорисполкома во главе с мэром столицы Андреем Шорцем .