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Опубликованы возможные названия 4-й линии минской подземки
15.05.2017 12:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мая — Sputnik. Предложения по названиям станций четвертой линии минского метрополитена опубликованы столичными властями в понедельник.
Четвертая линия минского метрополитена будет завершена к 2030-2040-м годам и,
© Фото: Минский метрополитен
Так, станцию на пересечении улиц Сурганова и Якуба Коласа предлагают назвать "Политехничной" ("Палітэхнічная"), на пересечений Орловской и Гая — "Киевский сквер" ("Кіеўскі сквер"). Станция подземки на пересечении улицы Ольшевского с проспектом Пушкина думают назвать "Ольшевская" ("Альшэўская"), на углу Притыцкого и Пушкина — "Тивали" ("Цівалі").
Также есть предложение назвать станцию на пересечении Харьковской и Жукова "Тучинка" "Тучынка", а на углу Уманской и Дзержинского — "Берестейской" ("Берасцейская"). Около железнодорожной станции "Столичная" хотят возвести станцию "Локомотивная" ("Лакаматыўная"), а на пересечении улицы Проектируемой №3 и Жуковского — "Минск-Мир" ("Мінск-Мір").
Наконец, станцию на улице Великоморской планируют назвать "Козырево" ("Козырава").
Свои предложения по названиям станций минчане могут присылать дирекции по строительству Минского метрополитена — по факсу 8(017)2009781 или по адресу 220030, Минск, проспект Независимости, 6, для УП "Дирекция по строительству Минского метрополитена". Принимать предложения минчан будут две недели — до 29 мая.
Проголосовать также за наименования станций можно будет и на сайте Мингорисполкома.
Сейчас продолжается возведение станций третьей линии метрополитена. Ранее сообщалось, что первые четыре станции будут введены в строй в 2019 году. На строительстве станции "Вокзальная" во время общереспубликанского субботника трудилось
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Общественное обсуждение названий новых станций продлится две недели - до 29 мая 2017 года.
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