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Акция по профилактике табакокурения стартовала в Беларуси

15.05.2017 12:49 — Новости Общества | БелТА  
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Акция по профилактике табакокурения стартовала в Беларуси

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационно-образовательная акция по профилактике табакокурения стартовала в Беларуси, сообщили БЕЛТА в отделе общественного здоровья ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья".

Программой предусмотрены пресс-конференции и круглые столы, выступления в СМИ по вопросам профилактики табакокурения с привлечением представителей организаций здравоохранения, учреждений образования, культуры, спорта и туризма, правоохранительных органов, общественных организаций. Пройдут дни открытой информации, консультирование населения в учреждениях здравоохранения, в т.ч. по телефонам доверия. Планируется проведение информационно-образовательной кампании по здоровому образу жизни и профилактике неинфекционных заболеваний, связанных с потреблением табака, в Национальном аэропорту Минск. Мероприятие состоится 31 мая, во Всемирный день без табака. Пассажиры аэропорта смогут получить информацию по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний, в т.ч. болезней системы кровообращения.

Акция, девиз которой "Табак - угроза для развития", пройдет по 31 мая. Ее цель - повысить уровень информированности населения о негативных последствиях, вызываемых потреблением табачных изделий, не только для здоровья граждан, но и для национальной экономики, а также формирование у гражданского общества поддержки мер, направленных на борьбу с потреблением табака в соответствии с положениями Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Организатор мероприятия - Министерство здравоохранения.

По статистике в Беларуси курит около трети населения. Хотя число курильщиков снижается, проблема потребления табака по-прежнему остается актуальной. Так, ежегодно в результате употребления табака в мире умирает около 6 млн человек. Если не активизировать усилия по профилактике потребления табачных изделий, то согласно прогнозам к 2030 году этот показатель превысит 8 млн человек в год.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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