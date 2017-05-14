Апостольский нунций отмечает плодотворный диалог власти и церкви в Беларуси

Габор Пинтер. Фото из архива

15 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Апостольский нунций архиепископ Габор Пинтер отмечает плодотворный диалог власти и церкви в Беларуси. На этом он акцентировал внимание во время встречи с руководством Витебского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Архиепископ находится с трехдневным визитом в Витебской области. Это первая поездка архиепископа в северный регион, своей целью он ставил знакомство с жизнью людей, ситуацией во всех сферах. "Визит был очень интенсивным, и я впечатлен не только религиозными событиями, свидетелем которых стал, но и той красотой, которую увидел, гостеприимством населения. Главным поводом для поездки стало празднование 100-летия явления Фатимской Божией Матери, которое отмечали в Шумилино. Мы воспользовались этим, чтобы познакомиться со всем регионом. Потому что в дипломатической службе порой есть риск смотреть на страну с точки зрения столицы, хотя на периферии можно увидеть немало красоты, а также реальные заботы и проблемы народа. Я рад видеть возрождение костела спустя годы доминирования атеистической идеологии и чудесное сотрудничество со светской властью. Наша обязанность - работать вместе для общего благополучия народа и мира на земле", - подчеркнул Апостольский нунций в Беларуси.

Важность кооперации светской власти и представителей различных конфессий в деле воспитания нравственности, реализации социальных программ, помощи малоимущим отметил и заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин. В качестве яркого примера он привел важный вклад Юозаса Бульки в борьбу с алкоголизмом и в целом в укрепление нравственности, в Глубокском районе этого ксендза все еще помнят, а его дело продолжают. Конечно, остаются нерешенными некоторые вопросы, например, восстановление костелов, которые являются историческим наследием. Но для их решения главный шаг сделан - налажен диалог и есть взаимопонимание власти (как областной, так и на местном уровне) с Римско-католической церковью.

В общении с заместителем председателя облисполкома архиепископ отметил, что пример дружбы католиков и православных был первым, что он услышал о Беларуси, попав сюда на службу. И спустя время готов подтвердить правдивость этого. "Всюду, куда я направляюсь с визитами, стараюсь встречаться и с православным духовенством. С момента своего приезда в Беларусь поставил себе цель установить эти контакты, и уже есть позитивный опыт, которому я очень рад", - добавил гость. Визит в Витебск завершится встречей архиепископа Габора Пинтера с архиепископом Витебским и Оршанским Димитрием, чтобы наладить контакт для диалога на разные темы.-0-