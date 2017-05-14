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Адвокаты проведут бесплатные консультации для людей с инвалидностью

15.05.2017 12:54 — Новости Общества | БелТА  
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Адвокаты проведут бесплатные консультации для людей с инвалидностью

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские адвокаты проведут бесплатные юридические консультации для людей с инвалидностью, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Республиканской коллегии адвокатов (РКА) Ирина Реут.

Консультацию могут получить люди с инвалидностью I, II и III групп. Также могут обращаться семьи, воспитывающие детей с психофизическими особенностями, с инвалидностью. Граждане могут узнать о своих правах и возможностях, гарантированных законодательством.

Во всех адвокатских образованиях Минской области бесплатный прием граждан будет обеспечен 16 мая, Брестской и Гомельской - 17 мая, Гродненской - 18 мая, Витебской - 19 мая. Минская городская коллегия адвокатов проведет акцию 17-18 мая по адресу: ул. Воронянского, 50/4-114. Могилевская областная коллегия обеспечит консультации 18 мая в юридических консультациях Октябрьского и Ленинского районов Могилева по адресу: ул. Первомайская, 72.

Просветительское правозащитное учреждение "Офис по правам людей с инвалидностью" с 15 по 21 мая проводит V Неделю доступности. Ее целью является повышение внимания к проблеме доступности для людей с инвалидностью в понимании Конвенции о правах инвалидов. Традиционно в акции принимают участие и адвокаты.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Консультацию могут получить люди с инвалидностью I, II и III групп. Также могут обращаться семьи, воспитывающие детей с психофизическими особенностями, с...

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