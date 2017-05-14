Международный слет пионеров 19 мая откроется в Минске плац-парадом, флаг-шоу и выступлением барабанщиков

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный слет пионеров "Всегда готов!" откроется 19 мая в Минском государственном Дворце детей и молодежи. Ярким украшением церемонии станут плац-парад пионеров-лидеров, флаг-шоу, показательное выступление группы барабанщиков, лучших пионерских команд поддержки. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель Центрального совета общественного объединения "Белорусская республиканская пионерская организация" Виктория Меннанова.

Особую атмосферу праздника, посвященного 95-летию пионерского движения, помогут создать персонажи любимых детских фильмов и мультфильмов, задействованные в работе интерактивных площадок. Каждый желающий сможет стать участником игр многих поколений пионеров - "Ручеек", "Классики", "Резиночки" и других, рассказала Виктория Меннанова. Она обратила внимание, что программа слета весьма насыщенная. Так, запланирована выставка "Пионерия - чудесная страна" с уникальными раритетными экспонатами: коллекцией пионерских значков и нашивок, открыток и марок, фарфоровых фигур с пионерской тематикой, знамен с интереснейшими легендами, вымпелов, документов, грамот, дневников старейших пионерских вожатых. Во время слета пройдут республиканский конкурс "Супервожатый" среди старших вожатых пионерских дружин, театрализованное представление "Республика тысячи звезд", республиканский сбор "Я пионер своей страны!", посвященный Дню пионерской дружбы.

"Одним из знаковых событий слета станет театрализованное представление "Летопись пионерии" о судьбах ее героев, семейных легендах и событиях, связанных с пионерской организацией с 20-х годов прошлого века до наших дней. В основу сценария этого своеобразного спектакля о страницах истории пионерии легли документальные рассказы, ожить которым помогут участники лучших пионерских театральных коллективов Минской области", - отметила Виктория Меннанова.

Слет продлится до 20 мая и объединит около 2 тыс. человек - активистов БРПО из всех регионов страны, лидеров-руководителей разных лет, ветеранов пионерского движения Беларуси, почетных гостей и приглашенных. На форум приедут руководители органов государственного управления, общественных объединений, представителей дипмиссий в Беларуси, международного союза общественных объединений "Союз пионерских организаций - Федерация детских организаций" (СПО-ФДО), пионерских и детских организаций стран СНГ.

Виктория Меннанова напомнила, что БРПО с 1990 года продолжает лучшие традиции пионерского движения в Беларуси. Общественное объединение работает с учетом принципов государственной молодежной политики в Беларуси. Организация объединяет более 650 тыс. детей и подростков. Визитными карточками белорусских пионеров стали возрожденная военно-патриотическая игра "Зарница", смотр-конкурс пионерских агитбригад "Зажги костер добра" и другие проекты. Пионеры и октябрята активно участвуют в возрожденном тимуровском движении: шефствуют над ветеранами Великой Отечественной войны, ухаживают за мемориалами и памятниками. Примером изучения истории своей семьи, белорусского народа стал патриотический проект "Никогда не забудем. Внуки о войне", в результате реализации которого издана книга, включающая 73 произведения различного литературного жанра юных авторов.

Днем образования Всесоюзной пионерской организации считается 19 мая 1922 года. Традиционно для пионеров Беларуси 19 мая - это День пионерской дружбы.-0-