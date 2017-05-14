Клещи заразили лайм-боррелиозом двух бобруйчан

Из-за укусов клещей за 4 месяца 2017 года в Бобруйске пострадали 17 взрослых и 10 детей. Двое человек заразились лайм-боррелиозом, пишет « Вечерний Бобруйск ».



Фото с сайта mitti.se

Укушенных клещом в этом году меньше, чем в прошлом — сказалось похолодание: люди меньше времени проводили на природе, рассказала врач-эпидемиолог бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии Маргарита Гомонова. При этом пик активности клещей обычно приходится на май — начало июня. Наиболее комфортная температура для них — от +10 до +25 градусов.

В этом году бобруйчане были укушены клещом в Бобруйском, Глусском, Минском, Быховском районах. Места массового отдыха людей, в том числе детские загородные лагеря, ежегодно обрабатывают дезинсектором против клещей.

Эпидемиологи напоминают о том, что во время отдыха на природе необходимо пользоваться репеллентами. Следует также внимательно проверять цветы, сорванные на природе.

Если клещ все же укусил, следует обратиться к участковому врачу поликлиники и, возможно, пройти профилактическое лечение антибиотиками.