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Клещи заразили лайм-боррелиозом двух бобруйчан

15.05.2017 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Из-за укусов клещей за 4 месяца 2017 года в Бобруйске пострадали 17 взрослых и 10 детей. Двое человек заразились лайм-боррелиозом, пишет «Вечерний Бобруйск».


Фото с сайта mitti.se

Укушенных клещом в этом году меньше, чем в прошлом — сказалось похолодание: люди меньше времени проводили на природе, рассказала врач-эпидемиолог бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии Маргарита Гомонова. При этом пик активности клещей обычно приходится на май — начало июня. Наиболее комфортная температура для них — от +10 до +25 градусов.

В этом году бобруйчане были укушены клещом в Бобруйском, Глусском, Минском, Быховском районах. Места массового отдыха людей, в том числе детские загородные лагеря, ежегодно обрабатывают дезинсектором против клещей.

Эпидемиологи напоминают о том, что во время отдыха на природе необходимо пользоваться репеллентами. Следует также внимательно проверять цветы, сорванные на природе.

Если клещ все же укусил, следует обратиться к участковому врачу поликлиники и, возможно, пройти профилактическое лечение антибиотиками.

 
 
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В целом, нападений клещей в этом году зарегистрировано меньше, чем в прошлом.

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