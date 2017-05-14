Здание музея истории Могилева украсит старинный герб города

Здание музея истории Могилева украсят старинный герб города, гравюра начала XVII века и элементы книжной графики старинных могилевских изданий. Эскиз художника Григория Шараева победил на конкурсе, который провел музей .

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Украсить здание музея истории Могилева на улице Ленинской, 5А, предложил местный житель, который живет в соседнем со зданием дворе. Он же предложил стать спонсором проекта.

Музейщики и художники поддержали идею. В конкурсе принимали участие 7 творческих работ. Там были и аисты, и зубры, и даже лев. Предложения приходили и по электронной почте, даже из Санкт-Петербурга. Но победили местные художники.

Рисунок Григория Шараева украсит музейное здание, в котором после ремонта разместятся фондохранилище и экспозиция. А проект еще одной могилевской художницы Веры Юрковой реализуют в областном центре в другом месте.