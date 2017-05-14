В Беларуси 21 мая почтут память умерших от СПИДа

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 21 мая почтут память людей, умерших от СПИДа. Запланированные мероприятия приурочены к соответствующему международному дню, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Девизом дня памяти в 2017 году станет призыв "Остановим СПИД вместе". Он предлагает присоединиться к массовому движению по всему миру и положить конец эпидемии ВИЧ-инфекции, а также снизить стигму в отношении людей, живущих с ВИЧ.

В Беларуси, как и во многих странах, в этот день пройдут массовые акции, объединенные идеей памяти о людях, умерших от СПИДа. Во многих храмах состоятся панихиды и зажгутся свечи по этому поводу. В течение мая во всех регионах страны проводятся тематические мероприятия: акции, флешмобы, дискуссионные, информационные программы, лекции, викторины, выставки.

По статистке Всемирной ассоциации здравоохранения, на планете живет более 42 млн человек, инфицированных вирусом имуннодефицита (ВИЧ), и каждый день эта цифра увеличивается на 14-15 тыс. Большинство ВИЧ-инфицированных - молодые люди в возрасте до 30 лет. За тридцать лет эпидемии в мире от СПИДа умерли около 25 млн человек. В Беларуси сейчас более 17,7 тыс. людей живут с ВИЧ, за весь период наблюдения (с 1987 года) от болезней, связанных с ВИЧ/СПИДом, умерло свыше 5 тыс. человек, в т.ч. в стадии СПИДа - около 2,9 тыс. Ежегодно в стране выявляется более 1,5 тыс. новых случаев. В последние годы превалирует половой путь передачи - на него приходится более 70% случаев. В структуре заболевших из каждых 10 человек - 7 мужчин.

В центре гигиены отметили, что сегодня ВИЧ - не приговор. Благодаря возможностям антиретровирусной терапии человеку можно сохранить качество жизни при условии, если он соблюдает рекомендации врачей и правила безопасного поведения. В связи с этим звучит призыв к тестированию и самотестированию на ВИЧ. Важно понимать: несмотря на то, что человек не является представителем общеизвестных групп высокого риска, он по тем или иным причинам может быть инфицирован ВИЧ и долгое время даже не догадываться об этом. Своевременное выявление вируса дает возможность бороться за качество жизни каждого отдельно взятого человека.

Международный день памяти людей, умерших от СПИДа, отмечается в третье воскресенье мая. В 2017 году эта дата приходится на 21 мая. Символом движения против СПИДа традиционно считаются красная ленточка, приколотая к одежде, а также разноцветные полотна - квилты, сшитые из лоскутков ткани в память о множестве людей, ушедших из жизни.-0-