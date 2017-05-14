Погода в мае: тепло, заморозки одну ночь, дожди и грозы в конце месяца

Хорошая, солнечная погода будет до конца месяца. Температура днем поднимется больше чем до +20°С, ночью — также будет повышаться и 21 мая должна достигнуть +7…14°С. Правда, в мае еще будут и заморозки, дожди и град. Об этом журналистам рассказала Светлана Кузьмич, заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Специалист отметила, что 17 мая по северо-востоку страны ночью будут заморозки до -2°C. К концу месяца возможны дожди и сильный ветер, грозы и град.

— Неординарность весны 2017 года — в ее контрастности, — отметила специалист. — Климатическая весна наступила 17−18 февраля, когда произошел переход среднесуточных температур через 0°C. То есть весна наступила на месяц раньше обычного. Очень теплым был март, на 6−7°С выше климатической нормы. Это четвертый такой март за весь период наблюдения. С 15 апреля по 11 мая установилась очень холодная погода, на 2−3,5°С ниже климатической нормы.

По ее словам, контрастность погоды и сказалась на общем впечатлении от весны.

— Апрель и начало мая характеризовались контрастностью температур по республике. Если на большей части территории Беларуси было +6… +7°С, то южные метеорологические станции, в частности в Василевичах, давали +20…+24°С. 7 мая там зафиксирована температура +27°С градусов.

По поводу снега в апреле она отметила, что это «не такое уж редкое явление». Другое дело — снег в мае.

— За весь период наблюдений в Минске снег в мае выпадал в 1945 году, 19 мая в 1952 году, 1 мая 2007 года снег шел девять часов и снежный покров составил 3 см. В 1962 году снег выпал даже 6 июня, — подчеркнула она.

Светлана Кузьмич заметила, что сейчас сложно прогнозировать, какой будет погода в июне. Даже если Гидромет дает прогноз на ближайшие шесть дней, ежедневно его уточняет: чем ближе дата, тем более точные данные у специалистов.