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В канале в парке Горького плавают бобры
15.05.2017 13:16 — Новости Общества | Tut.by
Минчане снова заметили в парке Горького бобра — животное вальяжно плавает по каналу у реки Свислочь.
Видео сняли вечером в выходные. За грызуном с интересом наблюдали прохожие вокруг.
Бобров видели в столице и раньше. В начале 2015-го они
Напомним, в 2013 году встреча трех брестских рыбаков с бобром закончилась трагически. За желание сфотографироваться с животным один из них
В Беларуси несколько лет растет численность этого вида. А весной даже
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Видео сняли вечером в выходные. За грызуном с интересом наблюдали прохожие вокруг.
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