Белорусских отцов хотят обязать уходить в «декрет»

В Беларуси создана межведомственная рабочая группа по рассмотрению вопроса об установлении обязательного социального отпуска для отцов при рождении ребенка.

В ее состав вошли депутаты Палаты представителей, представители министерств образования, здравоохранения, финансов, Федерации профсоюзов Беларуси, Фонда социальной защиты населения, Конфедерации промышленников и предпринимателей (нанимателей). Очередное заседание рабочей группы состоится в конце мая, сказал замминистра труда и соцзащиты Александр Румак, который возглавляет ее, передает БелТА .

Проработка этого вопроса предусмотрена подпрограммой "Семья и детство" госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы.

По словам замминистра, более 66% жителей Беларуси выступают за введение обязательного отцовского отпуска, в том числе 61,2% респондентов-мужчин и 70,3% женщин. Соцопрос проводил в апреле-мае Центр социологических и политических исследований БГУ.

Между тем без ответа остались вопросы, насколько ударит по благополучию белорусских семей именно обязательная отправка отцов в «декрет», поскольку в силу ряда причин (образование, сфера деятельности и прочее) зарплаты мужчин в Беларуси выше, чем у женщин. Также неизвестно, как обязаловка скажется на качестве ухода отцами за детьми.

Напомним, что в начале 2016 года помощник президента по экономическим вопросам Кирилл Рудый предложил сократить срок оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. Чиновник отметил, что экономика страны от этого только выиграет. Однако в итоге заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Марианна Щеткина пообещала не сокращать белорусским женщинам срок декретного отпуска.