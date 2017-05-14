Оршанский район должен получить новый импульс развития - Кочанова

Наталья Кочанова. Фото из архива

15 мая, Орша /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Орша и Оршанский район должны получить новый импульс развития. Это отметила глава Администрации Президента Наталья Кочанова, представляя активу Оршанского района нового председателя райисполкома Леонида Пеньковского, передает корреспондент БЕЛТА.

Общаясь с журналистами после встречи с активом, Наталья Кочанова отметила, что Орша и Оршанский район всегда были значимыми и знаковыми территориями как для Витебской области, так и для страны в целом. "Это хороший сельскохозяйственный район, крупный индустриальный центр. Внимание к Орше привлечено неспроста, - сказала глава Администрации Президента. - Орша и район должны получить новый импульс развития, а знания и опыт нового руководителя должны быть реализованы здесь в полной мере. Депутатский корпус и руководители всех рангов должны выступить единой командой с новым председателем райисполкома и делать все, что необходимо для развития района".

"Леонид Пеньковский долгое время возглавлял Бешенковичский район. Этот район в числе лидеров в Витебской области. Кроме того, Орша не чужда новому руководителю, потому что он именно здесь начинал свою трудовую деятельность и достаточно долго работал в Оршанском районе. Он знает все вопросы, которые ему необходимо будет решать в кратчайшие сроки", - подчеркнула Наталья Кочанова.

"Приятно, что сегодня о Леониде Пеньковском хорошо говорили люди, которые работали с ним в Бешенковичском районе. Хотелось, чтобы это назначение было удачным, потому что Президент придает самое пристальное внимание кадрам, которые работают на местах - председателям рай- и горисполкомов. Потому что это люди, за плечами которых стоят не просто территории, а промышленность, сельское хозяйство, социальная сфера и, самое главное, люди с их проблемами и заботами. Это очень важно", - заявила глава Администрации.

Сегодня на внеочередной сессии Оршанского райсовета Леонид Пеньковский утвержден в должности Оршанского районного исполнительного комитета. До этого он руководил Бешенковичским районом.-0-