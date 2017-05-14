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До сентября в Минске пройдут 15 фестивалей национальных культур
15.05.2017 14:41 — Новости Общества | Tut.by
С июня по сентябрь в белорусской столице пройдут 15 праздников национальных культур. Об этом сообщает пресс-служба Мингорисполкома.
3 июня в Минске пройдет праздник шведской культуры, 10 июня — русской, 17 июня — казахской, а 24 июня — литовской культуры.
В июле пройдет один фестиваль, посвященный финской культуре — 29 июля.
5 августа — корейской, 12 августа — азербайджанской, 19 августа — украинской, 26 августа — армянской, 27 августа — индийской культуры.
А 2 сентября столица примет праздник грузинской культуры, 3 сентября — итальянской, 16 сентября — польской, 17 сентября — еврейской, 23 сентября — греческой.
Напомним, первые подобные фестивали прошли в Минске год назад. Тогда минчане и гости столицы познакомились с
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В том числе праздники финской, индийской и греческой культур.
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