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До сентября в Минске пройдут 15 фестивалей национальных культур

15.05.2017 14:41 — Новости Общества | Tut.by  
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С июня по сентябрь в белорусской столице пройдут 15 праздников национальных культур. Об этом сообщает пресс-служба Мингорисполкома.


Фестиваль украинской культуры в Минске, 2016 год. Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

3 июня в Минске пройдет праздник шведской культуры, 10 июня — русской, 17 июня — казахской, а 24 июня — литовской культуры.

В июле пройдет один фестиваль, посвященный финской культуре — 29 июля.

5 августа — корейской, 12 августа — азербайджанской, 19 августа — украинской, 26 августа — армянской, 27 августа — индийской культуры.

А 2 сентября столица примет праздник грузинской культуры, 3 сентября — итальянской, 16 сентября — польской, 17 сентября — еврейской, 23 сентября — греческой.

Напомним, первые подобные фестивали прошли в Минске год назад. Тогда минчане и гости столицы познакомились с армянской, польской, украинской, азербайджанской, еврейской, корейской и грузинской культурами.

 
Теги: Минск
 
 
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В том числе праздники финской, индийской и греческой культур.

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