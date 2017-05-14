Холодная весна особенно сильно отразится на урожае ягод

Холодная погода в апреле и начале мая сказалась на темпах посадки картофеля. При этом она отразится на урожае яблок, груш, вишен и особенно ягод: голубики и смородины. Однако, в целом больших потерь не будет.



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— Низкие температуры и переувлажнение почвы сказались на темпах посадки картофеля. Почва не прогрелась, и в апреле темпы были сдержаны. Сегодня посажено 64% картофеля от запланированного количества. В течение этой недели его посадку завершим, — рассказал Василий Ядловский, заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По его словам, плохая погода повлияла и на плодовые культуры: часть почек в садах не раскрылась, на юге Брестской области деревья начали цвести, но пчелы не могли опылять растения, так как было холодно, и они просто не летали. При этом оценить конкретные потери из-за весенних заморозков по урожаю яблок, вишен, слив и груш пока сложно. Определенно больше этих культур от плохой погоды пострадали ягоды, особенно голубика и смородина.

Несмотря на холодную весну, по словам специалиста, «нет никаких опасений в том, что мы не доберем кормов и зерна». При этом самые большие потери урожая зерновых, по мнению специалиста, у нас происходят из-за организационно-технологических моментов, когда из-за погоды затягиваются сроки работ.

— Особенно в Витебской области, где наряду с заморозками было переувлажнение почвы. Чуть ли не заторможены были работы. Здесь мы теряем по срокам сева, а это один из важнейших факторов урожайности. Но мы сегодня по Витебской области завершили плановые сроки сева ранних яровых культур в почти оптимальных пределах, и в целом не много потеряем.

Надежда Мельчакова, заместитель начальника службы гидрологии и агрометеорологии Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, также подчеркнула, что из-за заморозков больших потерь сельско-хозяйственных культур специалисты не зафиксировали.

Эрома Урбан, заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию, отметил, что посев яровых культур завершен на 100%, посев кукурузы — на 69%. До 25 мая кукурузу планируют посеять полностью.