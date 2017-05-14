Общественные бани в Минске начали закрываться на ремонт

Городские бани в Минске начали поочередно закрываться на ремонт. Это связано с испытаниями теплосетей и отключением горячего водоснабжения, сообщили на предприятии «Городские бани».

Первыми с 10 мая закрылись бани № 8 на ул. В. Хоружей и № 11 на ул. Нестерова. Однако из-за пересмотра графика отключения горячей воды 8-я баня ее закрытие перенесли на период с 15 по 29 мая. А 11-я, согласно первоначальному графику, не будет функционировать с 10 по 29 мая.

— В этом заведении с 10 мая ведутся ремонтные работы: в парной обшивают вагонкой полок и стены, выполняют косметический ремонт, — рассказал директор предприятия «Городские бани» Анатолий Марченко.

В целом техническое состояние заведений собеседник оценивает как удовлетворительное:

— Большинство бань работает десятки лет, но в них в разное время проводился капитальный ремонт. Например, в 8-й — в 1989 году, в 13-й на ул. Багратиона — в 1998-м, в 12-й в 3-м пер. Можайского — в 2002-м. В 2004-м завершена реконструкция бани № 7 на ул. Московской, в том же году введен в эксплуатацию банный комплекс «Сокол» на ул. Березогорской. В банно-оздоровительном комплексе «Лазня» на ул. Марьевской реконструкция завершилась в 2010-м. Периодически, в частности в летний период, когда помывочные заведения поочередно закрываются на две недели в связи с плановым отключением горячей воды, проводим в них отдельные виды работ, в том числе косметические. Единовременно до конца августа в городе будут закрыты на двухнедельный срок одна-две бани.

На обслуживании «Городских бань» находятся 9 парных заведений: 8 действующих и закрытая на капремонт баня № 1 на ул. Хмельницкого. В 2016 году их посетили 331 тысяча человек.