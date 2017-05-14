В Логойске из-за прорыва трубопровода детей не принимали в детсадах

В воскресенье вечером прорвало трубопровод на улице Гайненской в Логойске. Из-за аварии город остался без водоснабжения, в понедельник малышей не принимали детские сады, а в школах детей перевели на сухой паек, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».

Изначально сообщалось о том, что без воды остались жители 31 многоквартирного жилого дома, однако затем цифра была скорректирована. От ЧП пострадал практически весь город — 48 многоквартирных жилых домов и 658 частных. А как же детские сады и школы? Начальник отдела образования, спорта и туризма Логойского райисполкома Галина Соболь успокоила: в детских садах с утра малышей приняли, но лишь для того, чтобы родители успели устроить их к родственникам. Готовить детсадовцам еду на привозной воде по санитарным нормам запрещено. В школах учебный процесс не прерывали, но сократили перемены на 5 минут, чтобы дети поскорее добрались домой. Для туалетов привезли техническую воду, для питья использовали бутилированную. Вместо горячего питания школьников обеспечили сухим пайком.



Фото: пресс-служба МЧС

Заведующий Логойским ясли-садом № 1 «Солнышко» Оксана Никулина рассказала, что с недостатком воды повара столкнулись уже в шесть утра, когда пришли на смену. В детском саду есть запас бутилированной жидкости — 50 литров, но этого слишком мало для того, чтобы приготовить все необходимое. Конечно, некоторые родители были недовольны тем, что не смогли отдать малыша в группу, как обычно. Хотя детей и не было, работники остались на своих местах.

Не вызвал ли дефицит ажиотажа в магазинах? Татьяна Владимировна, продавец магазина «Родничок», особого наплыва покупателей не заметила, в основном, они брали прохладительные напитки, а не чистую воду. Правда, неподалеку находится знаменитый логойский родник, который известен целебными свойствами:

— Коллеги ходили к нему, взяли воды про запас, так что у нас все в порядке, — заключила собеседница.

Между тем, МЧС и «Логойский комхоз» организовали подвоз воды. Начальник водо-канализационного хозяйства КУП «Логойский комхоз» Олег Борисевич объяснил, что причиной порыва стал естественный износ водопровода. Трубы не перекладывали более 30 лет — с 1985 года. В котлован, который вырыли в ходе поисков места аварии, также попала вода из соседнего водоема, что усложнило ликвидацию ЧП. Пришлось приоткрыть заслонку шлюза и понизить уровень воды в озере. Ремонтировали поломку 2 аварийные бригады предприятия — 3 единицы техники и 8 человек. Взамен поврежденного участка чугунного водопровода вставили кусок пластиковой трубы.