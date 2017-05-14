|
В Логойске из-за прорыва трубопровода детей не принимали в детсадах
15.05.2017 14:56 — Новости Общества | Tut.by
В воскресенье вечером прорвало трубопровод на улице Гайненской в Логойске. Из-за аварии город остался без водоснабжения, в понедельник малышей не принимали детские сады, а в школах детей перевели на сухой паек, пишет «
Изначально
Заведующий Логойским ясли-садом № 1 «Солнышко» Оксана Никулина рассказала, что с недостатком воды повара столкнулись уже в шесть утра, когда пришли на смену. В детском саду есть запас бутилированной жидкости — 50 литров, но этого слишком мало для того, чтобы приготовить все необходимое. Конечно, некоторые родители были недовольны тем, что не смогли отдать малыша в группу, как обычно. Хотя детей и не было, работники остались на своих местах.
Не вызвал ли дефицит ажиотажа в магазинах? Татьяна Владимировна, продавец магазина «Родничок», особого наплыва покупателей не заметила, в основном, они брали прохладительные напитки, а не чистую воду. Правда, неподалеку находится знаменитый логойский родник, который известен целебными свойствами:
— Коллеги ходили к нему, взяли воды про запас, так что у нас все в порядке, — заключила собеседница.
Между тем, МЧС и «Логойский комхоз» организовали подвоз воды. Начальник водо-канализационного хозяйства КУП «Логойский комхоз» Олег Борисевич объяснил, что причиной порыва стал естественный износ водопровода. Трубы не перекладывали более 30 лет — с 1985 года. В котлован, который вырыли в ходе поисков места аварии, также попала вода из соседнего водоема, что усложнило ликвидацию ЧП. Пришлось приоткрыть заслонку шлюза и понизить уровень воды в озере. Ремонтировали поломку 2 аварийные бригады предприятия — 3 единицы техники и 8 человек. Взамен поврежденного участка чугунного водопровода вставили кусок пластиковой трубы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной порыва стал естественный износ водопровода.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии