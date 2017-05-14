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Кочанова представила человека, который будет возрождать Оршу

15.05.2017 15:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мая — Sputnik. Глава Администрации президента Наталья Кочанова представила активу Оршанского района нового председателя райисполкома Леонида Пеньковского, подчеркнув, что под его руководством район и районный центр должны получить новый импульс развития.

Президент назначил глав местной вертикали власти в минувшую пятницу. При этом он подчеркнул, что нужно вплотную заняться производственными и социальными вопросами в трех райцентрах, в том числе и в Орше. Лукашенко также пообещал, что в ближайшее время рассмотрит положение дел в Оршанском районе на специальном совещании. Планируется, что во вторник в Орше пройдет выездное заседание Совета Министров Беларуси.

"Внимание к Орше привлечено неспроста. Орша и район должны получить новый импульс развития, а знания и опыт нового руководителя должны быть реализованы здесь в полной мере. Депутатский корпус и руководители всех рангов должны выступить единой командой с новым председателем райисполкома и делать все, что необходимо для развития района", — сказала Кочанова. Ее слова приводит БелТА.

Глава Администрации заметила, что этот регион всегда был значимым для Витебской области и для страны в целом. Оршанский район располагает выгодными сельскохозяйственными угодьями, в районном центре сосредоточены многие важные предприятия.

По словам Кочановой, новый глава Оршанского райисполкома хорошо знает проблемы города и района, поскольку здесь начинал трудовую деятельность и потом долго работал.

"Леонид Пеньковский долгое время возглавлял Бешенковичский район. Этот район в числе лидеров в Витебской области. Кроме того, Орша не чужда новому руководителю, потому что он именно здесь начинал свою трудовую деятельность и достаточно долго работал в Оршанском районе. Он знает все вопросы, которые ему необходимо будет решать в кратчайшие сроки", — сказала она.

Кочанова заметила, что во время представления Пеньковского активу района в его адрес прозвучало много хороших слов. "Хотелось, чтобы это назначение было удачным, потому что президент придает самое пристальное внимание кадрам, которые работают на местах — председателям рай- и горисполкомов. Потому что это люди, за плечами которых стоят не просто территории, а промышленность, сельское хозяйство, социальная сфера и, самое главное, люди с их проблемами и заботами. Это очень важно", — заявила глава Администрации.

В понедельник на внеочередной сессии Оршанского райсовета Леонид Пеньковский утвержден в должности Оршанского районного исполнительного комитета. До этого он руководил Бешенковичским районом.

 
Теги: Минск
 
 
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Назначенный президентом глава Оршанского райисполкома уже работал в Оршанском районе и знает вопросы, которые ему предстоит решать.

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