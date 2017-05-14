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Голубика, смородина и плодовые деревья пострадали от весенних заморозков

15.05.2017 15:22 — Новости Общества | БелТА  
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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голубика, смородина и плодовые деревья пострадали от весенних заморозков, сообщил заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Василий Ядловский на брифинге в пресс-центре БЕЛТА.

Весенние заморозки неблагоприятно сказались на плодовых культурах. "В конце апреля-начале мая почки в садах стали повреждаться еще до цветения. Холода повлияли на их развитие. Часть почек не раскрылась. Цветение садов по югу Беларуси началось в первой декаде мая, но из-за холодной погоды не будет той прогнозируемой урожайности, на которую мы могли бы рассчитывать. Пострадали и ягодные культуры - голубика, смородина", - добавил замначальника главного управления растениеводства.

Он отметил, что в этом году начинают плодоносить сады, посаженные в последние 14 лет. "Это позволяет нам надеяться на увеличение урожайности плодовых культур в будущем", - добавил Василий Ядловский.-0-

Все материалы брифинга можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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