Замминистры Качановский и Матулис освобождены от должностей

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Качановский и заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Эдвард Матулис освобождены от должностей. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 12 мая 2017 года №352, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Замминистры освобождены от должностей в связи с выходом в отставку.

Перминова Елена освобождена от должности директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма в связи с переводом к другому нанимателю (пункт 4 части второй статьи 35 Трудового кодекса).-0-