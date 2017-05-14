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Замминистры Качановский и Матулис освобождены от должностей

15.05.2017 15:20 — Новости Общества | БелТА  
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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Качановский и заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Эдвард Матулис освобождены от должностей. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 12 мая 2017 года №352, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Замминистры освобождены от должностей в связи с выходом в отставку.

Перминова Елена освобождена от должности директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма в связи с переводом к другому нанимателю (пункт 4 части второй статьи 35 Трудового кодекса).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Замминистры освобождены от должностей в связи с выходом в отставку.

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