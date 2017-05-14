Потеплело. Горячую воду в Гродно начнут отключать по плану - с 17 мая

Первыми с неудобствами из-за планового отключения горячей воды в областном центре столкнутся жители микрорайона Девятовка и некоторых улиц в центре. Здесь горяча вода будет отсутствовать с 17 по 30 мая, сообщается на сайте Гродноэнерго.





Отключать воду будут в микрорайнах «Девятовка 1−7» и в районе улиц Менделеева, Щорса, Пролетарская.

Район улиц: Артема, Белые Росы, Белуша (№ 18а, 20А), Брикеля, Буденного (№ 9,11,13,37А, 41,42), Горького (№ 89А, 91А), 2-ой пер. Дзержинского, Дзержинского (от № 23 и более по нечетной стороне, от № 54 и более по четной стороне), Дубко, Господарчая (кроме № 19,23,29,34), Железнодорожная, пер. Железнодорожный, Заслонова, Захарова (от № 26 и более по четной стороне, от № 25 и более по нечетной стороне), Куйбышева, Курчатова (№ 1, 1А, от № 43 и более по нечетной стороне, от № 26 и более по четной стороне), Костюшко, Комбайнерская (№ 13), пр. Космонавтов (нечетная сторона, кроме № 81,81А, 83), четная сторона № 2−10Б, 60/2,60/3,60/6), Красноармейская, Я. Коласа (№ 1), Лидская (№ 1,5), Лиможа, Малыщинская, Менделеева, Полесский парк, пер. Пороховой (№ 3), Пролетарская, Пушкина (от № 29 по № 37 по нечетной стороне), Озерское шоссе, Обухова, 17 Сентября (от № 44А по № 58 по четной стороне), Тавлая, Терешковой, Тимирязева (кроме № 2,8,10/1, № 11- старый зоопарк), пер. Тимирязева, Щорса (кроме № 25−49 по нечетной стороне).