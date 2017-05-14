Исследование на тему семейных отношений и рождаемости пройдет в Беларуси в мае-ноябре

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследование "Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов" пройдет в мае-ноябре 2017 года в Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Центра социологических и политических исследований Белорусского государственного университета, профессор Давид Ротман, передает корреспондент БЕЛТА.

Давид Ротман рассказал, что в Беларуси исследование будет проводиться по новой методологии с использованием электронных носителей. В Беларуси планируется опросить около 10 тыс. респондентов: 1425 в Брестской области, 1285 - в Витебской, 1491 - в Гомельской, 1095 - в Гродненской, 1470 - в Минской, 1129 - в Могилеве и 2107 - в городе Минске. Возраст интервьюируемых варьируется от 18 до 79 лет. Выбрано 96 географических точек исследования: 25 больших городов, где проживает более 48 тыс., 32 малых города (меньше 48 тыс.) и 40 сельсоветов. Средняя продолжительность интервью с респондентами - 1,5 часа и более.

Опрос проводят специалисты Центра социологических и политических исследований БГУ в ходе реализации проекта международной технической помощи "Поддержка Национальной программы демографической безопасности в Республике Беларусь". В этой связи заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак отметил, что при выработке демографической политики важны данные серьезных социологических исследований, поэтому государство активно включается в работу с международными организациями. "Для нас важно, чем руководствуются молодые люди, когда создают семью, думают о рождении детей. Демография не выстраивается на сиюминутных ощущениях или выводах. Для этого мы обращаемся за помощью к нашему партнеру ЮНФПА - Фонду ООН по вопросам народонаселения", - отметил он.

В дальнейшем в Беларуси планируется провести еще несколько подобных исследований. После этого страна подключится к международной базе, и таким образом можно будет отслеживать тенденции в области семейных отношений в сравнении с другими государствами.

Исполняющим агентством проекта "Поддержка Национальной программы демографической безопасности в Республике Беларусь" выступает Министерство труда и социальной защиты.-0-