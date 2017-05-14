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Показавший ягодицы на "Евровидении" журналист: это творчество

15.05.2017 15:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мая – Sputnik. Устроивший "обнаженный перфоманс" во время прямой трансляции финала международного конкурса песни "Евровидение" в Киеве украинский журналист Виталий Седюк назвал свой поступок творчеством.

Показавший ягодицы на "Евровидении" журналист: это творчество
© REUTERS STRINGER
Аваков: перфоманс с обнажением на "Евровидении" – позор Украины

Журналист во время выступления Джамалы в ходе финале "Евровидения" забрался на сцену с австралийским флагом на спине и снял брюки в ходе прямого эфира. После этого Седюка задержали, а глава МВД Украины Арсен Аваков очень жестко высказался о его поступке, предложив журналисту "показывать пятую точку в тюрьме".

"Я это сделал для себя. Я не то чтобы не уважаю "Евровидение" или Джамалу. Я ничего против них не имею. Это акт моего творчества, эпатажности, эпатажный поступок", – пояснил свой поступок журналист в ходе суда.

Как заявил Седюк, в Международный выставочный центр он смог зайти без аккредитации и приглашения, а выход на сцену стал "кульминацией". Одной из целей было показать, что на конкурс можно попасть бесплатно.

Суд решил отпустить Седюка под личное обязательство прийти к следователям по их требованию. По сообщениям украинских СМИ, по возбужденному против него уголовному делу мужчине может грозить наказание до пяти лет лишения свободы, однако ситуация, скорее всего,  решится без столь сурового приговора.

О казусе с оголением уже высказались президент Украины Петр Порошенко и организаторы "Евровидения" – по их заявлениям, ситуация не омрачила прекрасно организованный праздник.

 
Теги: Минск
 
 
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Эпатажного журналиста Седюка выпустили из-под ареста под обязательство по вызову явиться к следователям.

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