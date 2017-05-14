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Более 120 брендов систем безопасности будут представлены на выставке в Минске 24-25 мая

15.05.2017 15:47 — Новости Общества | БелТА  
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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. V Республиканская выставка-форум "Центр безопасности. 2017" пройдет в Минске 24-25 мая, сообщили БЕЛТА организаторы.

Задача выставки - презентация новых технологий и оборудования для обеспечения безопасности, в частности систем видеонаблюдения, видеоаналитики, систем контроля доступа, антитеррористического и досмотрового оборудования, охранно-пожарных систем, систем автоматической пожарной сигнализации, пожаротушения и других. В экспозиции этого года планируют участвовать более 40 национальных и международных производителей, разработчиков и дистрибьюторов. Они представят более 120 брендов систем безопасности.

Деловая программа состоит из докладов ведущих отраслевых экспертов и профессионального диалога по актуальным вопросам безопасности. Во время выставки пройдут две конференции: республиканская "Обеспечение безопасности банкоматов и распределенной банковской розницы" и специализированная "Республиканская система мониторинга общественной безопасности: законодательство, интеграция, перспективы". Программа и содержание мероприятия направлены на повышение квалификации лиц, принимающих решения о выборе, закупках, построении и эксплуатации средств и систем безопасности.

Организатором мероприятия выступает компания "АэркомБел" при поддержке Департамента охраны МВД Беларуси, МЧС (НИИ ПБиЧС) и Нацбанка (УБЗИ).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Задача выставки - презентация новых технологий и оборудования для обеспечения безопасности, в частности систем видеонаблюдения, видеоаналитики, систем контроля...

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